Po ponad trzech latach przerwy wracają koszykarskie derby regionu między Bydgoszczą a Toruniem na najwyższym szczeblu męskich rozgrywek/Archiwalne/fot. Izabela Langner
Toruń

Derby regionu w PGE Basket Lidze! Twarde Pierniki podejmą Astorię. Relacja w PR PiK

Po ponad trzech latach przerwy wracają koszykarskie derby regionu między Bydgoszczą a Toruniem na najwyższym szczeblu męskich rozgrywek/Archiwalne/fot. Izabela Langner
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Po ponad trzech latach przerwy wracają koszykarskie derby regionu między Bydgoszczą a Toruniem na najwyższym szczeblu męskich rozgrywek. W piątek o godz. 18:00 Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń zmierzą się z Eneą Łaciate Astorią Bydgoszcz w 3. kolejce PGE Basket Ligi. Starcie w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń będziemy relacjonować na żywo w audycji „Muzyka i Sport” na antenie Polskiego Radia PiK.

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Torunianie wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie. W poprzedniej kolejce ulegli na wyjeździe MKS-owi Dąbrowa Górnicza 83:87, choć po słabszym początku zdołali odrobić znaczną część strat.

Astoria przyjedzie do Torunia z bilansem wygranej i porażki. Bydgoszczanie rozpoczęli rozgrywki od efektownego zwycięstwa nad Zastalem Zielona Góra (105:95), by w kolejnym starciu ulec minimalnie GTK Gliwice 74:75.

Nadchodzące spotkanie będzie pierwszym ligowym starciem tych drużyn od kwietnia 2023 roku, a dla Bydgoszczan – pierwszym wyjazdem w obecnej kampanii.

Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń – Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz
Piątek, 16 października, godz. 18:00
Relacja w audycji „Muzyka i Sport” w Polskim Radiu PiK

Gdzie: Toruń
Dyscyplina: koszykówka
TAGI: Arriva LOTTO Twarde Pierniki ToruńEnea Łaciate Astoria BydgoszczAstoria BydgoszczTwarde Pierniki ToruńPGE Basket Ligaderby kujawsko-pomorskiekoszykówkaToruńBydgoszczLuka SakotaJayden TaylorAnders SommerMuzyka i SportPolskie Radio PiKsport w regionie
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