Derby regionu w PGE Basket Lidze! Twarde Pierniki podejmą Astorię. Relacja w PR PiK

Po ponad trzech latach przerwy wracają koszykarskie derby regionu między Bydgoszczą a Toruniem na najwyższym szczeblu męskich rozgrywek. W piątek o godz. 18:00 Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń zmierzą się z Eneą Łaciate Astorią Bydgoszcz w 3. kolejce PGE Basket Ligi. Starcie w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń będziemy relacjonować na żywo w audycji „Muzyka i Sport” na antenie Polskiego Radia PiK.

Torunianie wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie. W poprzedniej kolejce ulegli na wyjeździe MKS-owi Dąbrowa Górnicza 83:87, choć po słabszym początku zdołali odrobić znaczną część strat.



Astoria przyjedzie do Torunia z bilansem wygranej i porażki. Bydgoszczanie rozpoczęli rozgrywki od efektownego zwycięstwa nad Zastalem Zielona Góra (105:95), by w kolejnym starciu ulec minimalnie GTK Gliwice 74:75.



Nadchodzące spotkanie będzie pierwszym ligowym starciem tych drużyn od kwietnia 2023 roku, a dla Bydgoszczan – pierwszym wyjazdem w obecnej kampanii.



Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń – Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz

Piątek, 16 października, godz. 18:00

Relacja w audycji „Muzyka i Sport” w Polskim Radiu PiK