W Brodnicy upamiętnili por. Daniela Różyńskiego. /fot. Mariusz Luda
Brodnica

Miał tylko 24 lata, gdy por. Daniel Różyński zginął w Iraku. „Pamięć Orderu” w Brodnicy

W Brodnicy upamiętnili por. Daniela Różyńskiego. /fot. Mariusz Luda
Wielkość czcionkiAa

W Brodnicy uhonorowano por. Daniela Różyńskiego, 24-letniego bohatera, który zginął w Iraku w 2004 roku. Jego grób oznaczono insygniami Orderu Krzyża Wojskowego. Uroczystość odbyła się w ramach ogólnopolskiego projektu „Pamięć Orderu”, prowadzonego przez Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Jego celem jest wyróżnienie miejsc spoczynku żołnierzy wykazujących się szczególnym męstwem na misjach zagranicznych.

Pociąg znów jeździ między Brodnicą a Jabłonowem Pomorskim. Będą nowe przystanki
Pociąg znów jeździ między Brodnicą a Jabłonowem Pomorskim. Będą nowe przystanki
Brodnica pamięta o bohaterach z 1920 roku. Mieszkańcy oddali hołd obrońcom miasta
Pięć ofert na rozbudowę DK15 na odcinku Brodnica – Tama Brodzka

Pamięć o bohaterze zyskała trwały symbol grób porucznika Daniela Różyńskiego - wybitnego absolwenta brodnickiego I Liceum Ogólnokształcącego i prymusa szkoły oficerskiej został oznaczony insygniami Orderu Krzyża Wojskowego.

- Centrum Weterana od czterech lat prowadzi taki projekt pamięć orderu to jest najwyższe odznaczenie wojskowe nadawane w czasie pokoju - mówi płk rez. Mariusz Pogonowski, p. o. dyrektora Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

- Często wracam pamięcią do tamtych lat. Tego się po prostu nie zapomina i na zawsze pozostanie - podkreśla Grażyna Różyńska, mama Daniela.

Jak podkreśla dowódca 16. Batalionu Powietrznodesantowego ppłk Mariusz Makieta, 24-latek był wzorcem do naśladowania w byciu spadochroniarzem. - I jakim trzeba być dowódcą - dodaje.

- Będziemy o nim pamiętać. Porucznik Daniel Różyński był w naszej drużynie, był chorążym, przybocznym, nawet pełnił funkcję drużynowego. Jest dla nas wzorem do naśladowania - wskazuje Agata Kozakiewicz z 51. Wodnej Drużyny Harcerskiej.

Relacja Mariusza Ludy
Gdzie: Brodnica
TAGI: daniel różyńsskiporucznikśmierćirakbrodnicapamięćpamięć orderu
W Brodnicy upamiętnili por. Daniela Różyńskiego. /fot. Mariusz Luda W Brodnicy upamiętnili por. Daniela Różyńskiego. /fot. Mariusz Luda W Brodnicy upamiętnili por. Daniela Różyńskiego. /fot. Mariusz Luda
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Na Politechnice Bydgoskiej jak na Węgrzech. Naukowcy tworzą nowe odmiany papryki
następna informacja Tragedia w Ostrowie Świeckim. Traktor spadł ze skarpy i śmiertelnie przygniótł dwie osoby

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Chełmno

Tragedia w Ostrowie Świeckim. Traktor spadł ze skarpy i śmiertelnie przygniótł dwie osoby

W Ostrowie Świeckim, koło Chełmna ciągnik śmiertelnie przygniótł dwie osoby. Trwa akcja służb.

JW
2026-10-15, 19:50
Brodnica

Miał tylko 24 lata, gdy por. Daniel Różyński zginął w Iraku. „Pamięć Orderu” w Brodnicy

W Brodnicy uhonorowano por. Daniela Różyńskiego, 24-letniego bohatera, który zginął w Iraku w 2004 roku. Jego grób oznaczono insygniami Orderu Krzyża Wojskowego…

Mariusz Luda JW
2026-10-15, 19:00
Bydgoszcz

Na Politechnice Bydgoskiej jak na Węgrzech. Naukowcy tworzą nowe odmiany papryki

Politechnika Bydgoska to prawdziwe paprykowe zagłębie. To właśnie tam powstają nowe odmiany: słodkie, ostre, twarde i miękkie. Naukowcy podkreślają, że…

Sława Skibińska-Dmitruk JW
2026-10-15, 18:20
REGION

Jak jeść jesienią? Powinniśmy pamiętać o odżywianiu wzmacniającym nasz organizm

Jesień to czas wzmożonych infekcji. Tym bardziej powinniśmy pamiętać o odpowiednim odżywianiu się, takim, którym wzmocni nasz organizm. W naszej diecie…

Marcin Glapiak BN
2026-10-15, 17:40
Bydgoszcz

Po sekcji zwłok 44-latka z bydgoskiego Błonia. Wstępne wyniki wskazują na wykrwawienie

Według wstępnych wyników sekcji zwłok, to wykrwawienie na skutek rany postrzałowej było przyczyną śmierci 44-letniego mężczyzny, wobec którego policjantka…

Polska Agencja Prasowa JW
2026-10-15, 16:21
Toruń

Inwestycje drogowe zdominowały spotkanie prezydenta Torunia z mieszkańcami lewobrzeża

Prezydent Torunia rozmawiał z mieszkańcami lewobrzeża o najważniejszych potrzebach i remontach kluczowych arterii, w tym m.in. ulic Okólnej, Łódzkiej czy…

Mariusz Luda BN
2026-10-15, 14:32
Tuchola

Groźny wypadek w Pruszczu, lądował LPR. Dachował tam samochód osobowy

Auto przewróciło się na ostrym zakręcie i dachowało w Pruszczu (pow. tucholski) - dowiedziało się Polskie Radio PiK. W efekcie pojazd dachował.

Natasza Trzebuchowska BN
2026-10-15, 13:53
Bydgoszcz

Strażacy-ochotnicy z bydgoskiego Fordonu w końcu będą mieli własną siedzibę

Strażacy z OSP Fordon będą stacjonować w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy ul. Produkcyjnej. Po latach będą mieli więc swoją siedzibę.

Natasza Trzebuchowska BN
2026-10-15, 13:39
REGION

79 osób zatrzymanych przez policjantów z regionu. Ujawniono też 21 nielegalnych imigrantów [zdjęcia i wideo]

Podczas ogólnopolskiej akcji przeprowadzonej 12 i 13 października policjanci z naszego województwa zatrzymali 79 osób. Wśród nich było 15 poszukiwanych…

BN
2026-10-15, 13:21
Toruń

Szedł po Toruniu z plecakiem z narkotykami. Grozi mu do 10 lat więzienia

Policja w Toruniu zatrzymała 41-latka, który miał w plecaku narkotyki. Wstępne policyjne testy wykazały, że było to ponad 211 gramów marihuany.

BN
2026-10-15, 12:40
Inowrocław

„Nie możemy czekać, lepiej nie będzie” - prezydent Inowrocławia o bramkach bezpieczeństwa w szkołach

Prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok podjął decyzję o zamontowaniu bramek bezpieczeństwa w szkołach. Swoją decyzję tłumaczy ostatnimi wydarzeniami w…

Marcin Glapiak BN
2026-10-15, 11:53
REGION

„Piękno mimo wszystko” - wsparcie dla kobiet w trakcie lub po leczeniu onkologicznym

Ewa Bujak i Joanna Gackowska wzięły udział w projekcie „Piękno mimo wszystko”, który wspiera kobiety w trakcie lub po leczeniu onkologicznym. Były m.in…

Adriana Andrzejewska-Kuras BN
2026-10-15, 10:59
więcej wiadomości
0:00 0:00