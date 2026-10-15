Miał tylko 24 lata, gdy por. Daniel Różyński zginął w Iraku. „Pamięć Orderu” w Brodnicy

W Brodnicy uhonorowano por. Daniela Różyńskiego, 24-letniego bohatera, który zginął w Iraku w 2004 roku. Jego grób oznaczono insygniami Orderu Krzyża Wojskowego. Uroczystość odbyła się w ramach ogólnopolskiego projektu „Pamięć Orderu”, prowadzonego przez Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Jego celem jest wyróżnienie miejsc spoczynku żołnierzy wykazujących się szczególnym męstwem na misjach zagranicznych.

Pamięć o bohaterze zyskała trwały symbol grób porucznika Daniela Różyńskiego - wybitnego absolwenta brodnickiego I Liceum Ogólnokształcącego i prymusa szkoły oficerskiej został oznaczony insygniami Orderu Krzyża Wojskowego.



- Centrum Weterana od czterech lat prowadzi taki projekt pamięć orderu to jest najwyższe odznaczenie wojskowe nadawane w czasie pokoju - mówi płk rez. Mariusz Pogonowski, p. o. dyrektora Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.



- Często wracam pamięcią do tamtych lat. Tego się po prostu nie zapomina i na zawsze pozostanie - podkreśla Grażyna Różyńska, mama Daniela.



Jak podkreśla dowódca 16. Batalionu Powietrznodesantowego ppłk Mariusz Makieta, 24-latek był wzorcem do naśladowania w byciu spadochroniarzem. - I jakim trzeba być dowódcą - dodaje.



- Będziemy o nim pamiętać. Porucznik Daniel Różyński był w naszej drużynie, był chorążym, przybocznym, nawet pełnił funkcję drużynowego. Jest dla nas wzorem do naśladowania - wskazuje Agata Kozakiewicz z 51. Wodnej Drużyny Harcerskiej.