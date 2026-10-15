Na Politechnice Bydgoskiej jak na Węgrzech. Naukowcy tworzą nowe odmiany papryki

Politechnika Bydgoska to prawdziwe paprykowe zagłębie. To właśnie tam powstają nowe odmiany: słodkie, ostre, twarde i miękkie. Naukowcy podkreślają, że papryka ma w sobie wiele cennych składników.

Papryka sprzyja naszemu zdrowiu. Przy okazji doskonale smakuje i pięknie wygląda. Naukowcy z Politechniki Bydgoskiej opracowali już kilkanaście nowych odmian papryki.



- Papryka jest bardzo wdzięcznym obiektem badań, zwłaszcza jeśli się o niej trochę wie. Te odmiany, one na przykład charakteryzują się taką cechą miękkiego miąższu. To czyni tą paprykę trochę podobną do pomidora, że te owoce są takie miękkie - mówi dr Dorota Olszewska z Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej.



To jedyna taka odmiana w Polsce. Dzięki temu, że papryka jest miękka, nie potrzebuje długiej obróbki termicznej. Jednak może być krócej przechowywana.



- Zobaczymy, czy to się przyjmie - dodaje dr Dorota Olszewska.



Paprykowe zagłębie w Politechnice Bydgoskiej powstawało przez 30 lat. Każda nowa odmiana dostaje nową nazwę, zwykle krótką: Tola, Pola, Solo, Luba.