Na Politechnice Bydgoskiej powstaje kilka nowych odmian papryki. /fot. Ryszard Wszołek, Politechnika Bydgoska
Bydgoszcz

Na Politechnice Bydgoskiej jak na Węgrzech. Naukowcy tworzą nowe odmiany papryki

Na Politechnice Bydgoskiej powstaje kilka nowych odmian papryki. /fot. Ryszard Wszołek, Politechnika Bydgoska
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Politechnika Bydgoska to prawdziwe paprykowe zagłębie. To właśnie tam powstają nowe odmiany: słodkie, ostre, twarde i miękkie. Naukowcy podkreślają, że papryka ma w sobie wiele cennych składników.

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Papryka sprzyja naszemu zdrowiu. Przy okazji doskonale smakuje i pięknie wygląda. Naukowcy z Politechniki Bydgoskiej opracowali już kilkanaście nowych odmian papryki.

- Papryka jest bardzo wdzięcznym obiektem badań, zwłaszcza jeśli się o niej trochę wie. Te odmiany, one na przykład charakteryzują się taką cechą miękkiego miąższu. To czyni tą paprykę trochę podobną do pomidora, że te owoce są takie miękkie - mówi dr Dorota Olszewska z Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej.

To jedyna taka odmiana w Polsce. Dzięki temu, że papryka jest miękka, nie potrzebuje długiej obróbki termicznej. Jednak może być krócej przechowywana.

- Zobaczymy, czy to się przyjmie - dodaje dr Dorota Olszewska.

Paprykowe zagłębie w Politechnice Bydgoskiej powstawało przez 30 lat. Każda nowa odmiana dostaje nową nazwę, zwykle krótką: Tola, Pola, Solo, Luba.

Relacja Sławy Skibińskiej-Dmitruk
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: świadomość żywieniowapaprykaPolitechnika Bydgoskażywnośćwarzywasmak
Na Politechnice Bydgoskiej powstaje kilka nowych odmian papryki. /fot. Ryszard Wszołek, Politechnika Bydgoska Na Politechnice Bydgoskiej powstaje kilka nowych odmian papryki. /fot. Ryszard Wszołek, Politechnika Bydgoska Na Politechnice Bydgoskiej powstaje kilka nowych odmian papryki. /fot. Ryszard Wszołek, Politechnika Bydgoska Na Politechnice Bydgoskiej powstaje kilka nowych odmian papryki. /fot. Ryszard Wszołek, Politechnika Bydgoska Na Politechnice Bydgoskiej powstaje kilka nowych odmian papryki. /fot. Ryszard Wszołek, Politechnika Bydgoska Na Politechnice Bydgoskiej powstaje kilka nowych odmian papryki. /fot. Ryszard Wszołek, Politechnika Bydgoska Na Politechnice Bydgoskiej powstaje kilka nowych odmian papryki. /fot. Ryszard Wszołek, Politechnika Bydgoska
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