Pod Bydgoszczą seniorzy bawili się na weselu w stylu PRL. Była też ekipa audycji „W dobrą stronę” [zdjęcia]

Kolejnym przystankiem „W dobrą stronę” było Wałdowo Królewskie. Nie bez powodu, bo to właśnie tam zorganizowano wesele w stylu czasów PRL. Zorganizowano je dla seniorów w Dziennym Dom Pomocy.

Odwiedziliśmy wieś, w której dotąd naszego wozu transmisyjnego jeszcze nie było. Wałdowo Królewskie leży między malowniczymi górkami, lasami o zapachu grzybów i polami uprawnymi. To zaledwie 20 kilometrów od centrum Bydgoszczy. Działa tam Dzienny Dom Pomocy, w którym czas spędzają seniorzy.



Nasza reporterka Dorota Witt oraz Krystian Makowski wpadli do nich na wesele jak za dawnych lat, zorganizowane w klimacie PRL. Była orkiestra, welon z firany oraz wystrój, przypominający seniorom ich najważniejszy w życiu dzień i najlepszą imprezę. Dla seniorów, w szczególności dla pary młodej (Pani Marii i Pana Wojciecha), był to wyjątkowy dzień.



- Wracam do lat przeszłych, także nie narzekam. W życiu do tej pory czas spędzałem nie wesoło, bo stale się nie bawiłem - mówi Pan Wojciech.



Z kolei Pani Maria wystąpiła w wyjątkowej kreacji, która była przygotowywana do ostatniego momentu. - Kreacja bardzo mi się podoba. Koleżanka pomagała. Jest ozdobiona perełkami i koralikami. Jest też welon. Ja byłam zdenerwowana, ponieważ pierwszy raz to przeżywam i nie wiedziałem jak to będzie finalnie wyglądać - wskazuje.



Całej relacji Doroty Witt z wyjątkowego wesela można posłuchać poniżej.