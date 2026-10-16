Weekend 16-18 października w regionie. Masa koncertów, warsztatów i sportowych emocji [przewodnik]

Koniec tygodni obfituje w wiele wydarzeń, które odbędą się w regionie. Muzyka, wystawy, mecze... każdy znajdzie coś dla siebie. Poniżej przygotowaliśmy listę wydarzeń w Bydgoszczy, Toruniu oraz innych miastach Pomorza i Kujaw.
BYDGOSZCZ
Piątek, 16 października 2026
FONOMO | Amirtha Kidambi’s Elder Ones (USA) – koncert
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, 16 października 2026 r., 19:00–20:30.
Koncert amerykańskiego zespołu Elder Ones, łączącego eksperymentalny jazz, improwizację i awangardowe brzmienia. Wydarzenie w ramach festiwalu FONOMO, skierowanego do miłośników nieoczywistej muzyki. 64. Bydgoski Festiwal Muzyczny – Symfonia Rocka
Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze, 16 października 2026 r., 19:00–20:30.
Koncert łączący energię rocka z brzmieniem muzyki symfonicznej. Propozycja dla osób, które lubią znane rockowe klimaty w rozbudowanych, orkiestrowych aranżacjach. Maciej Zakościelny muzycznie
Akademia Muzyczna, nowy kampus, ul. Jerzego Godziszewskiego 1, 16 października 2026 r., 19:30–21:00.
Muzyczne spotkanie z Maciejem Zakościelnym, aktorem znanym z filmu i telewizji. Wieczór dla osób, które chcą zobaczyć artystę w koncertowym wydaniu, poza jego typowymi rolami ekranowymi. God Save the Queen – koncert
SISU Arena, ul. Toruńska 59, 16 października 2026 r., 20:00–22:00.
Widowisko muzyczne poświęcone twórczości legendarnej grupy Queen. Można spodziewać się rockowych przebojów, rozbudowanego show scenicznego i muzyki, która od lat przyciąga kolejne pokolenia fanów.
FONOMO | Moin (Wielka Brytania) – koncert
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, 16 października 2026 r., 20:30–22:00.
Koncert brytyjskiego zespołu Moin, znanego z eksperymentalnego podejścia do rocka, rytmu i dźwięku. Wydarzenie dla słuchaczy poszukujących alternatywy dla tradycyjnych koncertów rockowych. LU-NA-MË – koncert
Eljazz, ul. Kręta 3, 16 października 2026 r., 20:00–21:30.
Koncert klubowy w przestrzeni bydgoskiego Eljazz, miejsca znanego z kameralnych wydarzeń muzycznych. Warto rozważyć go jako propozycję na wieczorne wyjście dla osób zainteresowanych muzyką na żywo. Noc Bibliotek 2026 – „Biblioteka (się) sprawdza”
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy, 16 października 2026 r., 17:00–22:00.
Wieczorne wydarzenie dla miłośników książek i kultury. Noc Bibliotek to okazja do poznania biblioteki w mniej formalnej odsłonie i udziału w specjalnie przygotowanym programie. „Zakamarki Zakładu dla Ociemniałych w Bydgoszczy”
ul. Mikołaja Reja 7, Bydgoszcz, 16 października 2026 r., 17:00–19:00.
Spotkanie poświęcone historii i mniej znanym zakątkom ważnej bydgoskiej instytucji. Propozycja dla osób zainteresowanych lokalną historią i odkrywaniem miejsc, które na co dzień nie zawsze przyciągają uwagę mieszkańców. „Skryptorium i kancelaria. O niezwykłym projekcie w Bibliotece Miejskiej z lat 30. XX wieku” – otwarcie wystawy
Stary Rynek, Bydgoszcz, 16 października 2026 r., 17:00–19:00.
Wydarzenie poświęcone historii bydgoskiej biblioteki oraz interesującemu projektowi z okresu międzywojennego. Dobra propozycja dla osób zainteresowanych architekturą, historią książki i dziedzictwem miasta. „Osiedla bydgoskie” – oprowadzanie kuratorskie
Spichrze nad Brdą, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, 16 października 2026 r., 18:30–20:30.
Oprowadzanie po wystawie dotyczącej bydgoskich osiedli. To okazja, by lepiej poznać rozwój przestrzenny miasta, jego dzielnice i przemiany, które ukształtowały współczesną Bydgoszcz. FONOMO | Hinode Tapes – koncert
Mózg, Bydgoszcz, 16 października 2026 r., 22:00–23:00.
Późnowieczorny koncert festiwalowy w klubie Mózg, znanym z programu poświęconego muzyce eksperymentalnej i sztuce współczesnej. Dla osób lubiących niekonwencjonalne dźwięki i kameralną atmosferę klubową. FONOMO | Lutto Lento – koncert
Mózg, Bydgoszcz, 16 października 2026 r., 23:00–23:59.
Nocny występ polskiego producenta i artysty muzyki elektronicznej, znanego z eksperymentalnych kompozycji i nieoczywistych struktur rytmicznych. Propozycja dla fanów elektroniki i awangardy. Sobota, 17 października 2026 Mistrzostwa Bydgoszczy Amatorów Badmintona – Babolat Cup VIII
Politechnika Bydgoska, 17 października 2026 r., 8:30–16:00.
Sportowa rywalizacja dla miłośników badmintona. Wydarzenie dla zawodników amatorów i kibiców, którzy chcą spędzić sobotę w aktywnej, sportowej atmosferze. „Klekot” – spektakl dla najmłodszych
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, 17 października 2026 r., 9:00–11:00.
Spektakl przygotowany z myślą o najmłodszych widzach, do czwartego roku życia. To propozycja dla rodziców, którzy chcą wprowadzać dzieci w świat teatru już od pierwszych lat życia. „ONO” – spektakl
Teatr Kameralny, ul. Grodzka 14–16, 17 października 2026 r., 10:00–11:00 oraz 12:00–13:00.
Przedstawienie teatralne w repertuarze Teatru Kameralnego. Spektakl jest częścią propozycji dla młodszej publiczności, dlatego może być ciekawym pomysłem na rodzinne rozpoczęcie weekendu. 173. „Od brzuszka do uszka maluszka”
Tymczasowa siedziba Filharmonii Pomorskiej, ul. Słowackiego 7, 17 października 2026 r., 10:00.
Koncert z cyklu muzycznych spotkań dla najmłodszych dzieci i ich opiekunów. Wydarzenia tego typu pomagają oswajać maluchy z muzyką na żywo i rozwijają ich wrażliwość słuchową.
FONOMO – Bydgoska Giełda Płytowa
Velvet Artcafe, Bydgoszcz, 17 października 2026 r., 11:00–14:00.
Spotkanie dla kolekcjonerów płyt winylowych, miłośników muzyki i osób poszukujących rzadkich wydań. Okazja do przeglądania muzycznych zbiorów i rozmów z innymi pasjonatami. „Bydgoszcz poza kadrem” – spacer z przewodnikiem
Zbiórka w Velvet Artcafe, Bydgoszcz, 17 października 2026 r., 12:00–14:00.
Spacer z Mikołajem Buzałą, poświęcony mniej oczywistym obliczom Bydgoszczy. Propozycja dla osób, które lubią poznawać miasto poza popularnymi szlakami turystycznymi.
Bydgoski Festiwal Dźwięku – fortepian i klawesyn
Dom Polski, Bydgoszcz, 17 października 2026 r., 19:00–20:00.
Koncert zestawiający dwa instrumenty klawiszowe o odmiennym charakterze brzmienia. Wydarzenie dla osób zainteresowanych muzyką instrumentalną i kameralnymi koncertami. FONOMO | ERASERHEAD XIU XIU (USA) – koncert
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, 17 października 2026 r., 19:00–20:30.
Koncert w ramach FONOMO, związany z projektem Xiu Xiu i jego interpretacją muzyki z filmu „Eraserhead”. To propozycja dla miłośników eksperymentalnego popu, mroczniejszych dźwięków i muzyki filmowej. I Fordoński Festiwal Organowy 2026
Kościół św. Mikołaja, Stary Fordon, 17 października 2026 r., 19:15–20:15.
Koncert organowy w zabytkowej części Fordonu. Wydarzenie dla miłośników muzyki sakralnej, klasycznych brzmień i koncertów odbywających się w historycznych wnętrzach. Henryk Kujawa & Co. – JAZZ NOIR VIBE
Eljazz, ul. Kręta 3, 17 października 2026 r., 20:00–21:30.
Wieczór jazzowy w klubowej atmosferze. Koncert skierowany do osób ceniących improwizację, nastrojowe brzmienia i muzykę wykonywaną na żywo w kameralnej przestrzeni. FONOMO | Zamilska – koncert
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, 17 października 2026 r., 20:30–22:00.
Występ polskiej producentki muzyki elektronicznej, znanej z mocnych rytmów i intensywnego brzmienia. Dobry wybór dla osób szukających nowoczesnej elektroniki i koncertowej energii. FONOMO | Ar Ker i Seb Brun – koncert
Mózg Bydgoszcz, 17 października 2026 r., 22:00–23:00.
Nocna odsłona festiwalu FONOMO, prezentującego alternatywne i eksperymentalne nurty muzyki. Wydarzenie dla słuchaczy zainteresowanych współczesną sceną niezależną. Niedziela, 18 października 2026
Rajd rowerowy „Inauguracja Odznaki 18. Południka”
al. Jana Pawła II, przy sklepie Makro, Bydgoszcz, 18 października 2026 r., 9:00–14:00.
Rowerowa propozycja dla osób lubiących aktywnie odkrywać okolice Bydgoszczy. Rajd inauguruje zdobywanie odznaki turystycznej związanej z 18. południkiem, łącząc rekreację z poznawaniem regionu. Frymark bydgoski
ul. Gdańska 47A, za dawnym domem handlowym Rywal, 18 października 2026 r., 9:30–13:00.
Popularny targ z regionalną żywnością, produktami rzemieślniczymi i wyrobami od lokalnych producentów. Świetny pomysł na niedzielny spacer połączony z zakupem ciekawych produktów i poznawaniem lokalnych smaków. Otwarte Dni Badmintona
Politechnika Bydgoska, 18 października 2026 r., 9:30–14:00.
Wydarzenie sportowe dla osób zainteresowanych badmintonem i aktywnym wypoczynkiem. To propozycja dla tych, którzy chcą spróbować swoich sił na korcie lub spędzić czas w sportowej atmosferze. FONOMO – „Grające zdjęcia”
Młyny Rothera, ul. Mennica 10, 18 października 2026 r., 10:00–11:00.
Warsztaty dla dzieci prowadzone przez Jarosława Majewskiego i Piotra Kiktę. Zajęcia łączą obraz i dźwięk, zachęcając najmłodszych do kreatywnego eksperymentowania ze sztuką.
Kalendarium imprez „ONO” – spektakl
Teatr Kameralny, ul. Grodzka 14–16, 18 października 2026 r., 10:00–11:00 oraz 12:00–13:00.
Niedzielne przedstawienie teatralne dla młodszych widzów. To dobra propozycja na rodzinne wyjście, szczególnie dla osób szukających wydarzeń kulturalnych dostosowanych do dzieci. Kamienna piątka – szybki bieg na 5 km
ul. Artyleryjska, Bydgoszcz, 18 października 2026 r., 10:00–13:00.
Wydarzenie biegowe dla miłośników krótkich dystansów i sportowej rywalizacji. Może zainteresować zarówno regularnie trenujących biegaczy, jak i kibiców wspierających uczestników na trasie. „Zostań Turystą w swoim Mieście 2026 – Szyprowe życie”
Barka „Lemara”, Bydgoszcz, 18 października 2026 r., 10:00–13:00.
Spotkanie przybliżające historię bydgoskiego żeglarskiego i rzecznego dziedzictwa. Uczestnicy mogą poznać opowieści związane z życiem szyprów oraz znaczeniem Brdy i żeglugi dla rozwoju miasta.
Fordońskie zabawy z muzyką – „W muzycznym świecie bajek”
Hangar Kultury, Fordon, 18 października 2026 r., 11:00–13:00.
Rodzinny koncert inspirowany muzyką z bajek. To propozycja dla dzieci i rodziców, którzy chcą wspólnie spędzić czas przy znanych melodiach i odkrywać muzyczny świat w przystępnej formie. „Uważność sercem rodziny” – warsztaty dla dziecka i rodzica
ul. Paderewskiego 28/2, Bydgoszcz, 18 października 2026 r., 11:00–16:00.
Warsztaty skierowane do dzieci i ich opiekunów, skupione na uważności i budowaniu relacji rodzinnych. Mogą zainteresować rodziny poszukujące wspólnych aktywności, które pomagają rozwijać komunikację i wzajemne zrozumienie. Spacer z przewodnikiem „Stare Miasto w Bydgoszczy”
Most Staromiejski, Bydgoszcz, 18 października 2026 r., 12:00–13:45.
Spacer po historycznej części miasta organizowany przez Walkative!. Uczestnicy mogą poznać najważniejsze miejsca Starego Miasta, ciekawostki historyczne i opowieści związane z rozwojem Bydgoszczy.
„Kłam, kręć i klękaj” – spektakl
Adria Teatr, ul. Toruńska 30, 18 października 2026 r., 15:00–16:30 oraz 18:15–19:45.
Propozycja teatralna dla osób szukających rozrywki na niedzielne popołudnie. Spektakl można wybrać jako okazję do spędzenia czasu w teatrze z rodziną lub znajomymi. XX Europejskie Spotkania Artystyczne
Hala Pomp, Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy, 18 października 2026 r., 11:00–21:00.
Wydarzenie kulturalne łączące różne formy aktywności artystycznej. Długi czas trwania pozwala zaplanować wizytę w dogodnym momencie dnia; warto sprawdzić szczegółowy program poszczególnych punktów festiwalu.
„Popularna piosenka francuska” – koncert Isabelli Rousseau
Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku, 18 października 2026 r., 16:00–19:00.
Koncert w ramach Europejskich Spotkań Artystycznych, poświęcony francuskiej piosence. Propozycja dla miłośników muzyki francuskiej i klimatycznych wydarzeń w zabytkowych wnętrzach. Festiwal Prapremier 2026 – „The Art of Living: The Act of Killing”
Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy, 18 października 2026 r., 17:00–18:30 oraz 20:00–21:30.
Spektakl w reżyserii Barbary Kukovec, Katariny Stegnar i Urški Brodar, prezentowany w ramach Festiwalu Prapremier. To propozycja dla osób zainteresowanych współczesnym teatrem, odważnymi tematami i nowymi formami scenicznymi. Blindead 23 + Only Sons + 4dots – koncert
Over the Under Pub, Bydgoszcz, 18 października 2026 r., 18:00–22:30.
Wieczór z muzyką alternatywną i cięższymi brzmieniami, podczas którego wystąpią trzy zespoły. Wydarzenie dla fanów gitarowej energii, mocniejszego rocka i koncertów klubowych. TORUŃ Piątek, 16 października 26. Jazz Od Nowa Festival – Szymon Mika – AGMA; Maciej Sikała International Quartet
Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”, ul. Gagarina 37a, Toruń, 16 października 2026 r., 20:00.
1) Koncert międzynarodowego kwintetu gitarzysty Szymona Miki. Zespół łączy współczesny jazz, improwizację i melodyjne kompozycje, a w jego składzie występują muzycy z kilku krajów.
2) Międzynarodowy kwartet cenionego saksofonisty jazzowego Macieja Sikały. Publiczność może spodziewać się muzycznego dialogu, improwizacji oraz połączenia klasycznego jazzu z nowoczesnymi brzmieniami.
„Słowo ucieleśnione” – wystawa
Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, Wały gen. Sikorskiego 13, Toruń, 16 października 2026 r., 12:00–20:00.
Wystawa dla osób zainteresowanych sztuką współczesną i relacjami między słowem, językiem a obrazem. Ekspozycję można odwiedzić również w sobotę i niedzielę.
Mistrzowie wirtuozerii – Paganini / Berlioz
Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, sala koncertowa, al. Solidarności 1–3, Toruń, 16 października 2026 r., 19:00.
Koncert Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej z udziałem skrzypaczki Marii Machowskiej i dyrygenta Dainiusa Pavilionisa. W programie znalazły się II Koncert skrzypcowy h-moll Niccolò Paganiniego oraz „Symfonia fantastyczna” Hectora Berlioza.
Sobota, 17 października
32. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek i Formy „Spotkania”
Teatr Baj Pomorski, ul. Piernikarska 9, Toruń, 17 października 2026 r., od 12:00 – otwarcie festiwalu.
Festiwal prezentujący teatr lalek i różnorodne formy sceniczne. W programie przewidziano spektakle, wydarzenia towarzyszące, warsztaty i wystawy. W dniu otwarcia zaplanowano przedstawienie „Miś Tymoteusz” Teatru Groteska.
Spacer tematyczny „Spacer po wodzie”
Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, Wały gen. Sikorskiego 13, Toruń, 17 października 2026 r., 11:00.
Propozycja dla osób, które chcą poznawać miasto i sztukę z nieco innej perspektywy. Tematyczny spacer organizowany przez CSW pozwala połączyć aktywne spędzanie czasu z odkrywaniem nowych kontekstów i ciekawostek.
„Wyprawa w głąb sztuki” – warsztaty rodzinne
Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, Wały gen. Sikorskiego 13, Toruń, 17 października 2026 r., 12:00.
Warsztaty dla dzieci w wieku 6–12 lat i ich opiekunów. Uczestnicy poznają wystawę „Słowo ucieleśnione” poprzez kreatywne zadania i aktywne odkrywanie sztuki. Spotkanie potrwa do 90 minut.
SKOLIM – Król Latino
Aula Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, Toruń, 17 października 2026 r., 16:00.
Koncert Skolima, jednego z popularnych wykonawców polskiej sceny latino. Wydarzenie zapowiada się jako wieczór tanecznych rytmów, przebojów i rozrywkowej atmosfery. Piotr Bałtroczyk – STAND-UP 2026
Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, sala koncertowa, al. Solidarności 1–3, Toruń, 17 października 2026 r., 18:00.
Autorski program komediowy Piotra Bałtroczyka, pełen błyskotliwych obserwacji, anegdot i charakterystycznego humoru artysty. Występ potrwa prawie dwie godziny. 26. Jazz Od Nowa Festival – String Connection
Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”, ul. Gagarina 37a, Toruń, 17 października 2026 r., 20:00.
Koncert zespołu String Connection, ważnej formacji polskiej sceny jazzowej. Występ będzie okazją do usłyszenia połączenia jazzu, fusion, improwizacji i charakterystycznych partii skrzypiec. 26. Jazz Od Nowa Festival – Adam Pierończyk
Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”, ul. Gagarina 37a, Toruń, 17 października 2026 r., 20:00.
Koncert znanego polskiego saksofonisty jazzowego, którego twórczość obejmuje nowoczesny jazz i muzyczne eksperymenty. Wydarzenie jest częścią tegorocznej edycji festiwalu Jazz Od Nowa. Łydka Grubasa – „Bekalog Tour”
Kombinat Kultury, ul. Podmurna 1/3, Toruń, 17 października 2026 r., 20:00.
Koncert zespołu Łydka Grubasa, znanego z energetycznego rockowego brzmienia i satyrycznych tekstów. Propozycja dla osób lubiących mocniejsze gitarowe granie z dużą dawką humoru.
Niedziela, 18 października „Wiolinowy koncert”, czyli spotkanie ze skrzypcami
Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, sala prób, al. Solidarności 1–3, Toruń, 18 października 2026 r., 15:00–15:45 oraz 16:30–17:15.
Rodzinny koncert edukacyjny poświęcony skrzypcom i muzyce klasycznej. Dzieci wraz z rodzicami poznają brzmienie instrumentu, a muzyczne prezentacje połączone będą z zabawą i aktywnym udziałem najmłodszych. Igor Herbut – „Żeremie Tour 2026”
Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, sala koncertowa, al. Solidarności 1–3, Toruń, 18 października 2026 r., 20:00.
Koncert Igora Herbuta promujący solowy album „Żeremie”. Artysta zapowiada osobistą, emocjonalną muzykę, w której ważną rolę odgrywają szczere teksty, nastrojowe kompozycje i charakterystyczny wokal. Marek Dyjak – koncert „Mężczyźni”
Lizard King, ul. Kopernika 3, Toruń, 18 października 2026 r., 19:00.
Koncert Marka Dyjaka, wokalisty znanego z charakterystycznego, zachrypniętego głosu i emocjonalnych interpretacji. To propozycja dla osób ceniących poezję śpiewaną, muzykę autorską i kameralne koncerty. „Słowo ucieleśnione” – wystawa w CSW
Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, Wały gen. Sikorskiego 13, Toruń, 18 października 2026 r., 12:00–19:00.
Niedzielna okazja do odwiedzenia wystawy sztuki współczesnej. Ekspozycja może zainteresować osoby poszukujące nieoczywistych form artystycznych i chcące uzupełnić weekend o wizytę w galerii. „Ziggy Dust” – pokaz filmowy
Kino Niebieski Kocyk, Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”, ul. Gagarina 37a, Toruń, 18 października 2026 r., 17:00.
Propozycja dla osób zainteresowanych kinem dokumentalnym i alternatywną ofertą filmową. Warto sprawdzić szczegółowy opis seansu oraz dostępność biletów przed wizytą. „Republika. Narodziny legendy” – pokaz filmowy
Kino Niebieski Kocyk, Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”, ul. Gagarina 37a, Toruń, 18 października 2026 r., 17:50.
Filmowa propozycja dla fanów polskiej muzyki i historii zespołu Republika. Przed wyjściem warto potwierdzić godzinę rozpoczęcia seansu w repertuarze kina. WŁOCŁAWEK Piątek, 16 października „Tajemnica Magicznego Drzewa”
Filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Łęgska 28, Włocławek, 16 października 2026 r., 17:00.
Wydarzenie biblioteczne dla miłośników literatury i magicznych opowieści. To propozycja dla młodszych czytelników, którzy chcą spędzić czas w bibliotece w atmosferze przygody i wyobraźni. „Biblioteka (się) sprawdza. Magiczna Noc Bibliotek z Harrym Potterem”
Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Dziewińska 17, Włocławek, 16 października 2026 r., 18:00.
Spotkanie inspirowane światem Harry’ego Pottera, organizowane w ramach Nocy Bibliotek. Propozycja dla fanów książek o młodym czarodzieju i osób lubiących wydarzenia czytelnicze z magicznym motywem przewodnim. Ewa Effenberg-Kaja – „Wszystkie stany odmienności” – wystawa biżuterii artystycznej
Galeria Sztuki Współczesnej, ul. Miedziana 2/4, Włocławek, 16 października 2026 r., 18:00.
Wystawa prezentująca biżuterię artystyczną Ewy Effenberg-Kai. To propozycja dla osób zainteresowanych współczesnym wzornictwem, autorskimi formami ozdób i sztuką użytkową.
BIO TOP 2026 – Włocławski Festiwal Literatury Biograficznej i Faktu
Sala kameralna Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Warszawska 11/13, Włocławek, 16 października 2026 r. — festiwal trwa od 14 do 17 października.
Festiwal poświęcony literaturze biograficznej i faktu. Wydarzenie jest okazją do poznawania prawdziwych historii, biografii i książek opartych na rzeczywistych wydarzeniach. Szczegółowy program na konkretny dzień warto sprawdzić w bibliotece.
Sobota, 17 października
IX Włocławski Festiwal Modelarski
Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28, Włocławek, 17 października 2026 r. (13:00 - 17:00) oraz 18 października 2026 r. (9:00 - 13:00).
Festiwal poświęcony modelarstwu, podczas którego można podziwiać modele przygotowane przez pasjonatów i poznać różne dziedziny tego hobby. To propozycja dla miłośników precyzyjnego rękodzieła, techniki i kreatywnych konstrukcji. Dzieje sztuki w zarysie: „Historyzm i eklektyzm – dialog z przeszłością”
Zbiory Sztuki, ul. Zamcza 10/12, Włocławek, 18 października 2026 r., 12:00.
Spotkanie poświęcone historyzmowi i eklektyzmowi, czyli nurtom, które czerpały inspiracje z dawnych epok i łączyły różne style artystyczne. To propozycja dla osób zainteresowanych historią sztuki, architekturą i rozwojem estetyki. GRUDZIĄDZ Piątek, 16 października Warsztaty tworzenia biżuterii haftem wypukłym
Biblioteka Główna, ul. Legionów 28, Grudziądz, 16 października 2026 r., 15:30–18:00.
Warsztaty rękodzielnicze, podczas których uczestnicy poznają technikę haftu wypukłego i wykonają ozdobny medalion. Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Grudziądzanki. Nieznane bohaterki miasta”. Wstęp bezpłatny. Noc Bibliotek – „Biblioteka (się) sprawdza”
Biblioteka Główna, ul. Legionów 28, Grudziądz, 16 października 2026 r., 17:00–22:00.
Wieczór pełen atrakcji literackich i artystycznych. W programie m.in. monodram, spotkanie autorskie z Iloną Łepkowską, koncert Filipa Kowalczyka, wykład oraz zajęcia dla dzieci. Wydarzeniu towarzyszy akcja charytatywna i kiermasz książek. Wstęp bezpłatny. Kiedy słowo spotyka muzykę – spotkanie z Moniką Cieluch
Marina Grudziądz, ul. Portowa 8, 16 października 2026 r., 18:00.
Spotkanie z pisarką Moniką Cieluch poświęcone jej powieści „Pomiędzy płatkami śniegu”. Rozmowę poprowadzi Daria Dunajska, a po spotkaniu zaplanowano recital zespołu Poezja Wysokiej Próby. Wstęp wolny.
Wojtek Pilichowski „Slap Jazz”
Klub Akcent, ul. Wybickiego 38, Grudziądz, 16 października 2026 r., 19:30.
Koncert znakomitego polskiego basisty Wojtka Pilichowskiego, łączący jazz, energię muzyki fusion i efektowne partie instrumentalne. Wydarzenie jest częścią Grudziądzkich Wieczorów Jazzowych, promujących polski jazz i muzyczne improwizacje.
Sobota, 17 października
Biegnij z parkrun Grudziądz
Rondo Popiełuszki, okolice Castoramy i Carrefour, Grudziądz, 17 października 2026 r., 9:00.
Bezpłatne spotkanie sportowe dla osób w różnym wieku i o różnej kondycji. Trasę można pokonać biegiem, truchtem lub marszem. To propozycja dla tych, którzy chcą aktywnie rozpocząć weekend i spędzić czas w towarzystwie innych uczestników. Sobota w Muzeum – warsztaty rodzinne „Ozdobne zapinki”
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi, ul. Spichrzowa 17, Grudziądz, 17 października 2026 r., 10:00.
Rodzinne warsztaty organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Archeologii. Uczestnicy będą tworzyć ozdobne zapinki z agrafek, poznając przy tym inspiracje związane z dawnymi ozdobami. Wydarzenie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych historią, archeologią i rękodziełem. Udział płatny: 10 lub 15 zł.
Kreatywny Spichlerz – warsztaty z włóczki
Spichlerz 57, ul. Spichrzowa 57, Grudziądz, 17 października 2026 r., 11:00–13:00.
Warsztaty rękodzielnicze organizowane przez Art&Luz. Uczestnicy będą wykonywać ocieplacze na kubki z włóczki, rozwijając kreatywność i poznając proste techniki pracy z materiałami tekstylnymi. Wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy. XXIX Turniej Miast Kopernikańskich w boksie
MKS Start Grudziądz, ul. Konarskiego 36, Grudziądz, 17 października 2026 r., 16:00.
Zawody bokserskie, podczas których zawodnicy zmierzą się w sportowej rywalizacji. To okazja, aby zobaczyć na żywo pojedynki pięściarskie i poczuć atmosferę lokalnego sportu. Wstęp bezpłatny. Tribute to Polski Jazz & Krzysztof Iwaneczko
Klub Akcent, ul. Wybickiego 38, Grudziądz, 17 października 2026 r., 19:30.
Koncert będący częścią Grudziądzkich Wieczorów Jazzowych. Program nawiązuje do dorobku polskich mistrzów jazzu, m.in. Zbigniewa Namysłowskiego, Wojciecha Karolaka, Zbigniewa Seiferta i Michała Urbaniaka. Występ Krzysztofa Iwaneczki oraz muzyków związanych z lokalną sceną łączy klasykę polskiego jazzu ze współczesną interpretacją.
Niedziela, 18 października 10. Koncert Niedzielny – „Da suonare a Tre” – Paul Kletzki Ensemble
Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1, Grudziądz, 18 października 2026 r., 12:00.
Koncert muzyki kameralnej, podczas którego Paul Kletzki Ensemble zaprezentuje utwory na trio instrumentalne Ludwiga van Beethovena i Ernő Dohnányiego. Występ będzie okazją do spędzenia niedzielnego południa przy muzyce klasycznej. W przerwie przewidziano wystawę ceramiki Anny Rumianek „Kolory wolności”. Bilety: 30 zł w przedsprzedaży lub 35 zł w dniu koncertu. INOWROCŁAW Piątek, 16 października „Muzycznym krokiem” – Kreatywny dzień miesiąca
Filia nr 3 Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, 16 października 2026 r., 16:00.
Spotkanie z cyklu kreatywnych zajęć, w którym muzyka i ruch stanowią inspirację do wspólnej aktywności. Propozycja dla osób szukających kameralnych wydarzeń kulturalnych. VI Bieg o zachodzie słońca
Park Solankowy, Inowrocław, 16 października 2026 r., 17:30.
Bieg na dystansie 5 km w jesiennej scenerii Parku Solankowego. To propozycja zarówno dla miłośników biegania, jak i kibiców chcących dopingować uczestników. Udział zawodników jest płatny, kibicowanie jest bezpłatne. „Zadbaj o siebie. Zadbaj o życie”
Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, 16 października 2026 r., 17:00.
Spotkanie poświęcone profilaktyce raka piersi, zwiększaniu świadomości zdrowotnej i wspieraniu osób dotkniętych chorobą. Inicjatywa ma łączyć edukację, solidarność i praktyczne informacje dotyczące dbania o zdrowie.
„35 lat Quidam” – koncert jubileuszowy z udziałem Emilii Nazaruk i Colina Bassa
Teatr Miejski, pl. Klasztorny 2, Inowrocław, 16 października 2026 r., 19:00.
Jubileuszowy koncert zespołu Quidam, znanego z polskiej sceny rocka progresywnego. Występ z udziałem Emilii Nazaruk i specjalnego gościa Colina Bassa z zespołu Camel odbędzie się w ramach festiwalu INO Classic. Wydarzenie biletowane.
Sobota, 17 października Rajd Pieczonego Ziemniaka – trasy na orientację
ul. Narutowicza 4, 17 października 2026 r., 8:00 - 13:00.
Propozycja dla miłośników aktywnego wypoczynku i jesiennych przygód. Rajd łączy ruch na świeżym powietrzu z orientacją w terenie. Finał 35. edycji konkursu czytelniczego „Wielka Gra”
Filia nr 4 Biblioteki Miejskiej, ul. Poprzeczna 29, Inowrocław, 17 października 2026 r., 10:00.
Konkurs dla dzieci, które sprawdzą swoją znajomość wybranych książek. W tegorocznej edycji uczestnicy mogą wybrać temat związany z serią „Magiczne drzewo” Andrzeja Maleszki lub „Magnus Chase i bogowie Asgardu” Ricka Riordana. Pomorska Akro Liga
Hala Widowiskowo-Sportowa - al. Niepodległości 4, 17 października 2026 r.
Wydarzenie sportowe związane z akrobatyką. To propozycja dla osób zainteresowanych gimnastyką, sprawnością fizyczną i sportową rywalizacją. Zawody akrobatyczne „Akro i Sól”
QEMETICA Arena, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, Inowrocław, 17 października 2026 r.
Zawody akrobatyczne, podczas których będzie można zobaczyć umiejętności i sprawność uczestników. Według zapowiedzi powiatu wstęp jest bezpłatny. Turniej koszykówki klubów honorowych dawców krwi
Hala sportowa przy ul. Rakowicza, Inowrocław, 17 października 2026 r., 14:00.
Sportowe spotkanie klubów honorowych dawców krwi z regionu. Turniej łączy promocję aktywności fizycznej z integracją środowisk zaangażowanych w działalność społeczną. Wstęp bezpłatny. Rafał Rutkowski – „Wehikuł czasu”
Teatr Miejski, pl. Klasztorny 2, Inowrocław, 17 października 2026 r., 18:00.
Występ stand-upowy Rafała Rutkowskiego z programem „Wehikuł czasu”. Komik w swoim charakterystycznym stylu opowiada o codzienności, zmianach obyczajowych i różnicach między pokoleniami. Wydarzenie biletowane.
Niedziela, 18 października
„Wesoła wdówka” – operetka Franza Lehára
Teatr Miejski, pl. Klasztorny 2, Inowrocław, 18 października 2026 r., 16:00.
Operetka w trzech aktach, pełna humoru, miłosnych intryg, efektownych walców i znanych melodii. Historia bogatej wdowy Hanny Glavari oraz dyplomatów próbujących zatrzymać jej fortunę łączy romantyczną fabułę z paryskim klimatem i tanecznym widowiskiem. Wydarzenie biletowane.
MOGILNO
„Zapomniana wyspa”
Kino Wawrzyn, Mogileński Dom Kultury, ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 1, Mogilno, 16, 17 i 18 października 2026 r., 9:00 i 11:00.
Seanse filmowe w ramach repertuaru kina. To propozycja dla osób, które chcą rozpocząć weekend od wizyty w kinie; przed wyjściem warto sprawdzić dostępność biletów i szczegóły seansu. Mała Italia – największe włoskie przeboje
Mogileński Dom Kultury – Kino Wawrzyn, ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 1, Mogilno, 16 października 2026 r., 19:00.
Koncert z włoskimi przebojami, przeznaczony dla miłośników melodyjnej muzyki i śródziemnomorskiego klimatu. Wydarzenie biletowane; w opublikowanych zestawieniach cena rozpoczyna się od 140 zł.
Pokaz filmu „Lalka” – Noc Bibliotek
Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie, sala konferencyjna, Rynek 8, 16, 17 i 18 października 2026 r., 14:00.
Pokaz filmu „Lalka” z 1968 roku w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa, organizowany w ramach XII Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. Wstęp wolny. CIECHOCINEK Piątek, 16 października Koncert Pawła Soboty
Muszla Koncertowa w Parku Zdrojowym, 16 października 2026 r., 15:00–16:00.
Koncert muzyki akordeonowej na żywo. Paweł Sobota zagra i zaśpiewa znane utwory, zapewniając publiczności kameralne, muzyczne popołudnie. Wstęp wolny. Program słowno-muzyczny w 48. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Papieża
Teatr Letni, ul. Mikołaja Kopernika 3, Ciechocinek, 16 października 2026 r., 19:00.
Program artystyczny przygotowany z okazji rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. Zespół „Poloniae Cordibus”, działający przy Towarzystwie Przyjaciół Ciechocinka i Miejskim Centrum Kultury, zaprezentuje poezję, muzykę i treści patriotyczne przypominające ważne postacie oraz wydarzenia z polskiej historii.
Sobota, 17 października Gawęda Kujawska – „Gliniane Piszczałki”
Centrum Niezależnego Życia SAJGON, Ciechocinek, 17 października 2026 r., 15:00.
Finał projektu poświęconego kujawskiej tradycji, opowieściom i pieśniom. Uczestnicy warsztatów zaprezentują efekty swojej pracy, przybliżając lokalną kulturę i dziedzictwo regionu. Wydarzenie organizuje Fundacja Międzynarodowe Centrum Szczęśliwych Ludzi – Mandala.
Niedziela, 18 października
Koncert Jacka Szyłkowskiego – „Wspomnienie młodości”
Muszla Koncertowa im. Kazimierza Kowalskiego, Park Zdrojowy, Ciechocinek, 18 października 2026 r., 15:00–16:30.
Koncert pełen znanych polskich przebojów i nostalgicznych melodii. W repertuarze znajdą się m.in. „Piosenka przypomni Ci”, „Jesienne róże”, „List do Matki” i „Polskie kwiaty”. To propozycja dla miłośników tradycyjnej polskiej piosenki.
BRODNICA Piątek, 16 października XII Ogólnopolska Noc Bibliotek – „Biblioteka (się) sprawdza”
Pałac Anny Wazówny, Sala Wielka, ul. Zamkowa 1, Brodnica, 16 października 2026 r., 18:00–21:30.
Wieczorne wydarzenie organizowane przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną. Noc Bibliotek zachęca do odkrywania biblioteki w niecodzienny sposób i uczestnictwa w specjalnych atrakcjach kulturalnych. Szczegółowy program warto sprawdzić u organizatora.
Wystawa prac plastycznych sióstr – Basi i Hani Gorczewskich
Hol Pałacu Anny Wazówny, ul. Zamkowa 1, Brodnica, 16 października 2026 r., 9:00–17:00.
Wystawa prezentująca prace plastyczne dwóch sióstr. To propozycja dla osób zainteresowanych sztuką i twórczością młodych artystek. Ekspozycja jest dostępna również w kolejnych dniach weekendu.
Sobota, 17 października 2026
Rozgrywki drużyn młodzieżowych MKS Brodnica
Hala OSiR, ul. Królowej Jadwigi 1, Brodnica, 17 października 2026 r., 9:00–16:00.
Sportowe rozgrywki młodzieżowych drużyn MKS Brodnica. Wydarzenie jest okazją do kibicowania młodym zawodnikom i obserwowania ich sportowego rozwoju. Mecz III ligi tenisa stołowego
Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 4, Brodnica, 17 października 2026 r., 10:00–14:00.
Ligowe spotkanie tenisa stołowego organizowane przez UKS OSiR Brodnica. Kibice będą mogli zobaczyć rywalizację zawodników w dynamicznych pojedynkach przy stole. A klasa piłki nożnej: UKS Gol Brodnica – Zamek Zamek Bierzgłowski
Stadion miejski OSiR, Brodnica, 17 października 2026 r., 13:00–15:00.
Mecz piłkarski w ramach rozgrywek A klasy. Na boisku spotkają się drużyny UKS Gol Brodnica i Zamku Zamek Bierzgłowski. To propozycja dla fanów lokalnej piłki nożnej. Wystawa prac plastycznych sióstr – Basi i Hani Gorczewskich
Hol Pałacu Anny Wazówny, ul. Zamkowa 1, Brodnica, 17 października 2026 r., 8:00–13:00.
Kontynuacja wystawy prac plastycznych Basi i Hani Gorczewskich. Warto zajrzeć do pałacu, by zapoznać się z prezentowaną twórczością.
Niedziela, 18 października 2026
Turniej szachowy
Hala OSiR, ul. Królowej Jadwigi 1, Brodnica, 18 października 2026 r., 12:00–17:00.
Turniej organizowany przez UKS Szach Brodnica. Wydarzenie skierowane do miłośników królewskiej gry, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności strategiczne i zmierzyć się z innymi zawodnikami.
B klasa piłki nożnej: Sparta II Brodnica – Unia II Wąbrzeźno
Stadion miejski OSiR, Brodnica, 18 października 2026 r., 11:00–13:00.
Spotkanie lokalnych drużyn w ramach rozgrywek B klasy. Mecz stanowi propozycję na aktywne spędzenie niedzielnego przedpołudnia i wsparcie piłkarzy z regionu.
TUCHOLA Piątek, 16 października
Wystawa fotograficzna z okazji 50-lecia parków krajobrazowych w Polsce
Tucholski Ośrodek Kultury, pl. Zamkowy 8, Tuchola, 16-18 października 2026 r.
Wystawa prezentuje fotografie ukazujące przyrodnicze i krajobrazowe bogactwo Polski. Jest związana z jubileuszem 50-lecia parków krajobrazowych oraz obchodami Dnia Krajobrazu. Ekspozycja będzie dostępna od 15 do 30 października.