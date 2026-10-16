Weekend 16-18 października w regionie. Masa koncertów, warsztatów i sportowych emocji [przewodnik]

Koniec tygodni obfituje w wiele wydarzeń, które odbędą się w regionie. Muzyka, wystawy, mecze... każdy znajdzie coś dla siebie. Poniżej przygotowaliśmy listę wydarzeń w Bydgoszczy, Toruniu oraz innych miastach Pomorza i Kujaw.

BYDGOSZCZ

Piątek, 16 października 2026



FONOMO | Amirtha Kidambi’s Elder Ones (USA) – koncert



Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, 16 października 2026 r., 19:00–20:30.





64. Bydgoski Festiwal Muzyczny – Symfonia Rocka

Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze, 16 października 2026 r., 19:00–20:30.





Maciej Zakościelny muzycznie

Akademia Muzyczna, nowy kampus, ul. Jerzego Godziszewskiego 1, 16 października 2026 r., 19:30–21:00.





God Save the Queen – koncert

SISU Arena, ul. Toruńska 59, 16 października 2026 r., 20:00–22:00.







FONOMO | Moin (Wielka Brytania) – koncert

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, 16 października 2026 r., 20:30–22:00.





LU-NA-MË – koncert

Eljazz, ul. Kręta 3, 16 października 2026 r., 20:00–21:30.





Noc Bibliotek 2026 – „Biblioteka (się) sprawdza”

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy, 16 października 2026 r., 17:00–22:00.





„Zakamarki Zakładu dla Ociemniałych w Bydgoszczy”

ul. Mikołaja Reja 7, Bydgoszcz, 16 października 2026 r., 17:00–19:00.





„Skryptorium i kancelaria. O niezwykłym projekcie w Bibliotece Miejskiej z lat 30. XX wieku” – otwarcie wystawy

Stary Rynek, Bydgoszcz, 16 października 2026 r., 17:00–19:00.





„Osiedla bydgoskie” – oprowadzanie kuratorskie

Spichrze nad Brdą, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, 16 października 2026 r., 18:30–20:30.





FONOMO | Hinode Tapes – koncert

Mózg, Bydgoszcz, 16 października 2026 r., 22:00–23:00.





FONOMO | Lutto Lento – koncert

Mózg, Bydgoszcz, 16 października 2026 r., 23:00–23:59.





Sobota, 17 października 2026

Mistrzostwa Bydgoszczy Amatorów Badmintona – Babolat Cup VIII

Politechnika Bydgoska, 17 października 2026 r., 8:30–16:00.





„Klekot” – spektakl dla najmłodszych

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, 17 października 2026 r., 9:00–11:00.





„ONO” – spektakl

Teatr Kameralny, ul. Grodzka 14–16, 17 października 2026 r., 10:00–11:00 oraz 12:00–13:00.





173. „Od brzuszka do uszka maluszka”

Tymczasowa siedziba Filharmonii Pomorskiej, ul. Słowackiego 7, 17 października 2026 r., 10:00.







FONOMO – Bydgoska Giełda Płytowa

Velvet Artcafe, Bydgoszcz, 17 października 2026 r., 11:00–14:00.





„Bydgoszcz poza kadrem” – spacer z przewodnikiem

Zbiórka w Velvet Artcafe, Bydgoszcz, 17 października 2026 r., 12:00–14:00.







Bydgoski Festiwal Dźwięku – fortepian i klawesyn

Dom Polski, Bydgoszcz, 17 października 2026 r., 19:00–20:00.





FONOMO | ERASERHEAD XIU XIU (USA) – koncert

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, 17 października 2026 r., 19:00–20:30.





I Fordoński Festiwal Organowy 2026

Kościół św. Mikołaja, Stary Fordon, 17 października 2026 r., 19:15–20:15.





Henryk Kujawa & Co. – JAZZ NOIR VIBE

Eljazz, ul. Kręta 3, 17 października 2026 r., 20:00–21:30.





FONOMO | Zamilska – koncert

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, 17 października 2026 r., 20:30–22:00.





FONOMO | Ar Ker i Seb Brun – koncert

Mózg Bydgoszcz, 17 października 2026 r., 22:00–23:00.





Niedziela, 18 października 2026



Rajd rowerowy „Inauguracja Odznaki 18. Południka”

al. Jana Pawła II, przy sklepie Makro, Bydgoszcz, 18 października 2026 r., 9:00–14:00.





Frymark bydgoski

ul. Gdańska 47A, za dawnym domem handlowym Rywal, 18 października 2026 r., 9:30–13:00.





Otwarte Dni Badmintona

Politechnika Bydgoska, 18 października 2026 r., 9:30–14:00.





FONOMO – „Grające zdjęcia”

Młyny Rothera, ul. Mennica 10, 18 października 2026 r., 10:00–11:00.





„ONO” – spektakl

Teatr Kameralny, ul. Grodzka 14–16, 18 października 2026 r., 10:00–11:00 oraz 12:00–13:00.





Kamienna piątka – szybki bieg na 5 km

ul. Artyleryjska, Bydgoszcz, 18 października 2026 r., 10:00–13:00.





„Zostań Turystą w swoim Mieście 2026 – Szyprowe życie”

Barka „Lemara”, Bydgoszcz, 18 października 2026 r., 10:00–13:00.







Fordońskie zabawy z muzyką – „W muzycznym świecie bajek”

Hangar Kultury, Fordon, 18 października 2026 r., 11:00–13:00.





„Uważność sercem rodziny” – warsztaty dla dziecka i rodzica

ul. Paderewskiego 28/2, Bydgoszcz, 18 października 2026 r., 11:00–16:00.





Spacer z przewodnikiem „Stare Miasto w Bydgoszczy”

Most Staromiejski, Bydgoszcz, 18 października 2026 r., 12:00–13:45.







„Kłam, kręć i klękaj” – spektakl

Adria Teatr, ul. Toruńska 30, 18 października 2026 r., 15:00–16:30 oraz 18:15–19:45.





XX Europejskie Spotkania Artystyczne

Hala Pomp, Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy, 18 października 2026 r., 11:00–21:00.







„Popularna piosenka francuska” – koncert Isabelli Rousseau

Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku, 18 października 2026 r., 16:00–19:00.





Festiwal Prapremier 2026 – „The Art of Living: The Act of Killing”

Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy, 18 października 2026 r., 17:00–18:30 oraz 20:00–21:30.





Blindead 23 + Only Sons + 4dots – koncert

Over the Under Pub, Bydgoszcz, 18 października 2026 r., 18:00–22:30.





TORUŃ

Piątek, 16 października

26. Jazz Od Nowa Festival – Szymon Mika – AGMA; Maciej Sikała International Quartet

Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”, ul. Gagarina 37a, Toruń, 16 października 2026 r., 20:00.





1) Koncert międzynarodowego kwintetu gitarzysty Szymona Miki. Zespół łączy współczesny jazz, improwizację i melodyjne kompozycje, a w jego składzie występują muzycy z kilku krajów.







„Słowo ucieleśnione” – wystawa

Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, Wały gen. Sikorskiego 13, Toruń, 16 października 2026 r., 12:00–20:00.







Mistrzowie wirtuozerii – Paganini / Berlioz

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, sala koncertowa, al. Solidarności 1–3, Toruń, 16 października 2026 r., 19:00.





Sobota, 17 października





32. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek i Formy „Spotkania”

Teatr Baj Pomorski, ul. Piernikarska 9, Toruń, 17 października 2026 r., od 12:00 – otwarcie festiwalu.







Spacer tematyczny „Spacer po wodzie”

Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, Wały gen. Sikorskiego 13, Toruń, 17 października 2026 r., 11:00.







„Wyprawa w głąb sztuki” – warsztaty rodzinne

Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, Wały gen. Sikorskiego 13, Toruń, 17 października 2026 r., 12:00.







SKOLIM – Król Latino

Aula Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, Toruń, 17 października 2026 r., 16:00.





Piotr Bałtroczyk – STAND-UP 2026

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, sala koncertowa, al. Solidarności 1–3, Toruń, 17 października 2026 r., 18:00.





26. Jazz Od Nowa Festival – String Connection

Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”, ul. Gagarina 37a, Toruń, 17 października 2026 r., 20:00.





26. Jazz Od Nowa Festival – Adam Pierończyk

Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”, ul. Gagarina 37a, Toruń, 17 października 2026 r., 20:00.





Łydka Grubasa – „Bekalog Tour”

Kombinat Kultury, ul. Podmurna 1/3, Toruń, 17 października 2026 r., 20:00.





Koncert zespołu Łydka Grubasa, znanego z energetycznego rockowego brzmienia i satyrycznych tekstów. Propozycja dla osób lubiących mocniejsze gitarowe granie z dużą dawką humoru.





Niedziela, 18 października

„Wiolinowy koncert”, czyli spotkanie ze skrzypcami

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, sala prób, al. Solidarności 1–3, Toruń, 18 października 2026 r., 15:00–15:45 oraz 16:30–17:15.





Igor Herbut – „Żeremie Tour 2026”

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, sala koncertowa, al. Solidarności 1–3, Toruń, 18 października 2026 r., 20:00.





Marek Dyjak – koncert „Mężczyźni”

Lizard King, ul. Kopernika 3, Toruń, 18 października 2026 r., 19:00.





„Słowo ucieleśnione” – wystawa w CSW

Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, Wały gen. Sikorskiego 13, Toruń, 18 października 2026 r., 12:00–19:00.





„Ziggy Dust” – pokaz filmowy

Kino Niebieski Kocyk, Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”, ul. Gagarina 37a, Toruń, 18 października 2026 r., 17:00.





„Republika. Narodziny legendy” – pokaz filmowy

Kino Niebieski Kocyk, Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”, ul. Gagarina 37a, Toruń, 18 października 2026 r., 17:50.





WŁOCŁAWEK

Piątek, 16 października

„Tajemnica Magicznego Drzewa”

Filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Łęgska 28, Włocławek, 16 października 2026 r., 17:00.





„Biblioteka (się) sprawdza. Magiczna Noc Bibliotek z Harrym Potterem”

Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Dziewińska 17, Włocławek, 16 października 2026 r., 18:00.





Ewa Effenberg-Kaja – „Wszystkie stany odmienności” – wystawa biżuterii artystycznej

Galeria Sztuki Współczesnej, ul. Miedziana 2/4, Włocławek, 16 października 2026 r., 18:00.







BIO TOP 2026 – Włocławski Festiwal Literatury Biograficznej i Faktu

Sala kameralna Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Warszawska 11/13, Włocławek, 16 października 2026 r. — festiwal trwa od 14 do 17 października.





Sobota, 17 października





IX Włocławski Festiwal Modelarski

Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28, Włocławek, 17 października 2026 r. (13:00 - 17:00) oraz 18 października 2026 r. (9:00 - 13:00).





Dzieje sztuki w zarysie: „Historyzm i eklektyzm – dialog z przeszłością”

Zbiory Sztuki, ul. Zamcza 10/12, Włocławek, 18 października 2026 r., 12:00.





GRUDZIĄDZ

Piątek, 16 października

Warsztaty tworzenia biżuterii haftem wypukłym

Biblioteka Główna, ul. Legionów 28, Grudziądz, 16 października 2026 r., 15:30–18:00.





Noc Bibliotek – „Biblioteka (się) sprawdza”

Biblioteka Główna, ul. Legionów 28, Grudziądz, 16 października 2026 r., 17:00–22:00.





Kiedy słowo spotyka muzykę – spotkanie z Moniką Cieluch

Marina Grudziądz, ul. Portowa 8, 16 października 2026 r., 18:00.







Wojtek Pilichowski „Slap Jazz”

Klub Akcent, ul. Wybickiego 38, Grudziądz, 16 października 2026 r., 19:30.







Sobota, 17 października



Biegnij z parkrun Grudziądz

Rondo Popiełuszki, okolice Castoramy i Carrefour, Grudziądz, 17 października 2026 r., 9:00.





Sobota w Muzeum – warsztaty rodzinne „Ozdobne zapinki”

Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi, ul. Spichrzowa 17, Grudziądz, 17 października 2026 r., 10:00.







Kreatywny Spichlerz – warsztaty z włóczki

Spichlerz 57, ul. Spichrzowa 57, Grudziądz, 17 października 2026 r., 11:00–13:00.





XXIX Turniej Miast Kopernikańskich w boksie

MKS Start Grudziądz, ul. Konarskiego 36, Grudziądz, 17 października 2026 r., 16:00.





Tribute to Polski Jazz & Krzysztof Iwaneczko

Klub Akcent, ul. Wybickiego 38, Grudziądz, 17 października 2026 r., 19:30.





Koncert będący częścią Grudziądzkich Wieczorów Jazzowych. Program nawiązuje do dorobku polskich mistrzów jazzu, m.in. Zbigniewa Namysłowskiego, Wojciecha Karolaka, Zbigniewa Seiferta i Michała Urbaniaka. Występ Krzysztofa Iwaneczki oraz muzyków związanych z lokalną sceną łączy klasykę polskiego jazzu ze współczesną interpretacją.







Niedziela, 18 października

10. Koncert Niedzielny – „Da suonare a Tre” – Paul Kletzki Ensemble

Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1, Grudziądz, 18 października 2026 r., 12:00.





INOWROCŁAW

Piątek, 16 października

„Muzycznym krokiem” – Kreatywny dzień miesiąca

Filia nr 3 Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, 16 października 2026 r., 16:00.





VI Bieg o zachodzie słońca

Park Solankowy, Inowrocław, 16 października 2026 r., 17:30.





„Zadbaj o siebie. Zadbaj o życie”

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, 16 października 2026 r., 17:00.







„35 lat Quidam” – koncert jubileuszowy z udziałem Emilii Nazaruk i Colina Bassa

Teatr Miejski, pl. Klasztorny 2, Inowrocław, 16 października 2026 r., 19:00.





Jubileuszowy koncert zespołu Quidam, znanego z polskiej sceny rocka progresywnego. Występ z udziałem Emilii Nazaruk i specjalnego gościa Colina Bassa z zespołu Camel odbędzie się w ramach festiwalu INO Classic. Wydarzenie biletowane.





Sobota, 17 października

Rajd Pieczonego Ziemniaka – trasy na orientację

ul. Narutowicza 4, 17 października 2026 r., 8:00 - 13:00.





Finał 35. edycji konkursu czytelniczego „Wielka Gra”

Filia nr 4 Biblioteki Miejskiej, ul. Poprzeczna 29, Inowrocław, 17 października 2026 r., 10:00.





Pomorska Akro Liga

Hala Widowiskowo-Sportowa - al. Niepodległości 4, 17 października 2026 r.





Zawody akrobatyczne „Akro i Sól”

QEMETICA Arena, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, Inowrocław, 17 października 2026 r.





Turniej koszykówki klubów honorowych dawców krwi

Hala sportowa przy ul. Rakowicza, Inowrocław, 17 października 2026 r., 14:00.





Rafał Rutkowski – „Wehikuł czasu”

Teatr Miejski, pl. Klasztorny 2, Inowrocław, 17 października 2026 r., 18:00.





Występ stand-upowy Rafała Rutkowskiego z programem „Wehikuł czasu”. Komik w swoim charakterystycznym stylu opowiada o codzienności, zmianach obyczajowych i różnicach między pokoleniami. Wydarzenie biletowane.







Niedziela, 18 października



„Wesoła wdówka” – operetka Franza Lehára

Teatr Miejski, pl. Klasztorny 2, Inowrocław, 18 października 2026 r., 16:00.





Operetka w trzech aktach, pełna humoru, miłosnych intryg, efektownych walców i znanych melodii. Historia bogatej wdowy Hanny Glavari oraz dyplomatów próbujących zatrzymać jej fortunę łączy romantyczną fabułę z paryskim klimatem i tanecznym widowiskiem. Wydarzenie biletowane.





MOGILNO



„Zapomniana wyspa”

Kino Wawrzyn, Mogileński Dom Kultury, ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 1, Mogilno, 16, 17 i 18 października 2026 r., 9:00 i 11:00.





Mała Italia – największe włoskie przeboje

Mogileński Dom Kultury – Kino Wawrzyn, ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 1, Mogilno, 16 października 2026 r., 19:00.







Pokaz filmu „Lalka” – Noc Bibliotek

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie, sala konferencyjna, Rynek 8, 16, 17 i 18 października 2026 r., 14:00.





CIECHOCINEK

Piątek, 16 października

Koncert Pawła Soboty

Muszla Koncertowa w Parku Zdrojowym, 16 października 2026 r., 15:00–16:00.





Program słowno-muzyczny w 48. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Papieża

Teatr Letni, ul. Mikołaja Kopernika 3, Ciechocinek, 16 października 2026 r., 19:00.





Program artystyczny przygotowany z okazji rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. Zespół „Poloniae Cordibus”, działający przy Towarzystwie Przyjaciół Ciechocinka i Miejskim Centrum Kultury, zaprezentuje poezję, muzykę i treści patriotyczne przypominające ważne postacie oraz wydarzenia z polskiej historii.





Sobota, 17 października

Gawęda Kujawska – „Gliniane Piszczałki”

Centrum Niezależnego Życia SAJGON, Ciechocinek, 17 października 2026 r., 15:00.





Finał projektu poświęconego kujawskiej tradycji, opowieściom i pieśniom. Uczestnicy warsztatów zaprezentują efekty swojej pracy, przybliżając lokalną kulturę i dziedzictwo regionu. Wydarzenie organizuje Fundacja Międzynarodowe Centrum Szczęśliwych Ludzi – Mandala.





Niedziela, 18 października



Koncert Jacka Szyłkowskiego – „Wspomnienie młodości”

Muszla Koncertowa im. Kazimierza Kowalskiego, Park Zdrojowy, Ciechocinek, 18 października 2026 r., 15:00–16:30.







BRODNICA

Piątek, 16 października

XII Ogólnopolska Noc Bibliotek – „Biblioteka (się) sprawdza”

Pałac Anny Wazówny, Sala Wielka, ul. Zamkowa 1, Brodnica, 16 października 2026 r., 18:00–21:30.







Wystawa prac plastycznych sióstr – Basi i Hani Gorczewskich

Hol Pałacu Anny Wazówny, ul. Zamkowa 1, Brodnica, 16 października 2026 r., 9:00–17:00.





Wystawa prezentująca prace plastyczne dwóch sióstr. To propozycja dla osób zainteresowanych sztuką i twórczością młodych artystek. Ekspozycja jest dostępna również w kolejnych dniach weekendu.





Sobota, 17 października 2026



Rozgrywki drużyn młodzieżowych MKS Brodnica

Hala OSiR, ul. Królowej Jadwigi 1, Brodnica, 17 października 2026 r., 9:00–16:00.





Mecz III ligi tenisa stołowego

Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 4, Brodnica, 17 października 2026 r., 10:00–14:00.





A klasa piłki nożnej: UKS Gol Brodnica – Zamek Zamek Bierzgłowski

Stadion miejski OSiR, Brodnica, 17 października 2026 r., 13:00–15:00.





Wystawa prac plastycznych sióstr – Basi i Hani Gorczewskich

Hol Pałacu Anny Wazówny, ul. Zamkowa 1, Brodnica, 17 października 2026 r., 8:00–13:00.





Kontynuacja wystawy prac plastycznych Basi i Hani Gorczewskich. Warto zajrzeć do pałacu, by zapoznać się z prezentowaną twórczością.







Niedziela, 18 października 2026



Turniej szachowy

Hala OSiR, ul. Królowej Jadwigi 1, Brodnica, 18 października 2026 r., 12:00–17:00.







B klasa piłki nożnej: Sparta II Brodnica – Unia II Wąbrzeźno

Stadion miejski OSiR, Brodnica, 18 października 2026 r., 11:00–13:00.







TUCHOLA

Piątek, 16 października



Wystawa fotograficzna z okazji 50-lecia parków krajobrazowych w Polsce

Tucholski Ośrodek Kultury, pl. Zamkowy 8, Tuchola, 16-18 października 2026 r.





Koncert amerykańskiego zespołu Elder Ones, łączącego eksperymentalny jazz, improwizację i awangardowe brzmienia. Wydarzenie w ramach festiwalu FONOMO, skierowanego do miłośników nieoczywistej muzyki.Koncert łączący energię rocka z brzmieniem muzyki symfonicznej. Propozycja dla osób, które lubią znane rockowe klimaty w rozbudowanych, orkiestrowych aranżacjach.Muzyczne spotkanie z Maciejem Zakościelnym, aktorem znanym z filmu i telewizji. Wieczór dla osób, które chcą zobaczyć artystę w koncertowym wydaniu, poza jego typowymi rolami ekranowymi.Widowisko muzyczne poświęcone twórczości legendarnej grupy Queen. Można spodziewać się rockowych przebojów, rozbudowanego show scenicznego i muzyki, która od lat przyciąga kolejne pokolenia fanów.Koncert brytyjskiego zespołu Moin, znanego z eksperymentalnego podejścia do rocka, rytmu i dźwięku. Wydarzenie dla słuchaczy poszukujących alternatywy dla tradycyjnych koncertów rockowych.Koncert klubowy w przestrzeni bydgoskiego Eljazz, miejsca znanego z kameralnych wydarzeń muzycznych. Warto rozważyć go jako propozycję na wieczorne wyjście dla osób zainteresowanych muzyką na żywo.Wieczorne wydarzenie dla miłośników książek i kultury. Noc Bibliotek to okazja do poznania biblioteki w mniej formalnej odsłonie i udziału w specjalnie przygotowanym programie.Spotkanie poświęcone historii i mniej znanym zakątkom ważnej bydgoskiej instytucji. Propozycja dla osób zainteresowanych lokalną historią i odkrywaniem miejsc, które na co dzień nie zawsze przyciągają uwagę mieszkańców.Wydarzenie poświęcone historii bydgoskiej biblioteki oraz interesującemu projektowi z okresu międzywojennego. Dobra propozycja dla osób zainteresowanych architekturą, historią książki i dziedzictwem miasta.Oprowadzanie po wystawie dotyczącej bydgoskich osiedli. To okazja, by lepiej poznać rozwój przestrzenny miasta, jego dzielnice i przemiany, które ukształtowały współczesną Bydgoszcz.Późnowieczorny koncert festiwalowy w klubie Mózg, znanym z programu poświęconego muzyce eksperymentalnej i sztuce współczesnej. Dla osób lubiących niekonwencjonalne dźwięki i kameralną atmosferę klubową.Nocny występ polskiego producenta i artysty muzyki elektronicznej, znanego z eksperymentalnych kompozycji i nieoczywistych struktur rytmicznych. Propozycja dla fanów elektroniki i awangardy.Sportowa rywalizacja dla miłośników badmintona. Wydarzenie dla zawodników amatorów i kibiców, którzy chcą spędzić sobotę w aktywnej, sportowej atmosferze.Spektakl przygotowany z myślą o najmłodszych widzach, do czwartego roku życia. To propozycja dla rodziców, którzy chcą wprowadzać dzieci w świat teatru już od pierwszych lat życia.Przedstawienie teatralne w repertuarze Teatru Kameralnego. Spektakl jest częścią propozycji dla młodszej publiczności, dlatego może być ciekawym pomysłem na rodzinne rozpoczęcie weekendu.Koncert z cyklu muzycznych spotkań dla najmłodszych dzieci i ich opiekunów. Wydarzenia tego typu pomagają oswajać maluchy z muzyką na żywo i rozwijają ich wrażliwość słuchową.Spotkanie dla kolekcjonerów płyt winylowych, miłośników muzyki i osób poszukujących rzadkich wydań. Okazja do przeglądania muzycznych zbiorów i rozmów z innymi pasjonatami.Spacer z Mikołajem Buzałą, poświęcony mniej oczywistym obliczom Bydgoszczy. Propozycja dla osób, które lubią poznawać miasto poza popularnymi szlakami turystycznymi.Koncert zestawiający dwa instrumenty klawiszowe o odmiennym charakterze brzmienia. Wydarzenie dla osób zainteresowanych muzyką instrumentalną i kameralnymi koncertami.Koncert w ramach FONOMO, związany z projektem Xiu Xiu i jego interpretacją muzyki z filmu „Eraserhead”. To propozycja dla miłośników eksperymentalnego popu, mroczniejszych dźwięków i muzyki filmowej.Koncert organowy w zabytkowej części Fordonu. Wydarzenie dla miłośników muzyki sakralnej, klasycznych brzmień i koncertów odbywających się w historycznych wnętrzach.Wieczór jazzowy w klubowej atmosferze. Koncert skierowany do osób ceniących improwizację, nastrojowe brzmienia i muzykę wykonywaną na żywo w kameralnej przestrzeni.Występ polskiej producentki muzyki elektronicznej, znanej z mocnych rytmów i intensywnego brzmienia. Dobry wybór dla osób szukających nowoczesnej elektroniki i koncertowej energii.Nocna odsłona festiwalu FONOMO, prezentującego alternatywne i eksperymentalne nurty muzyki. Wydarzenie dla słuchaczy zainteresowanych współczesną sceną niezależną.Rowerowa propozycja dla osób lubiących aktywnie odkrywać okolice Bydgoszczy. Rajd inauguruje zdobywanie odznaki turystycznej związanej z 18. południkiem, łącząc rekreację z poznawaniem regionu.Popularny targ z regionalną żywnością, produktami rzemieślniczymi i wyrobami od lokalnych producentów. Świetny pomysł na niedzielny spacer połączony z zakupem ciekawych produktów i poznawaniem lokalnych smaków.Wydarzenie sportowe dla osób zainteresowanych badmintonem i aktywnym wypoczynkiem. To propozycja dla tych, którzy chcą spróbować swoich sił na korcie lub spędzić czas w sportowej atmosferze.Warsztaty dla dzieci prowadzone przez Jarosława Majewskiego i Piotra Kiktę. Zajęcia łączą obraz i dźwięk, zachęcając najmłodszych do kreatywnego eksperymentowania ze sztuką.Kalendarium imprezNiedzielne przedstawienie teatralne dla młodszych widzów. To dobra propozycja na rodzinne wyjście, szczególnie dla osób szukających wydarzeń kulturalnych dostosowanych do dzieci.Wydarzenie biegowe dla miłośników krótkich dystansów i sportowej rywalizacji. Może zainteresować zarówno regularnie trenujących biegaczy, jak i kibiców wspierających uczestników na trasie.Spotkanie przybliżające historię bydgoskiego żeglarskiego i rzecznego dziedzictwa. Uczestnicy mogą poznać opowieści związane z życiem szyprów oraz znaczeniem Brdy i żeglugi dla rozwoju miasta.Rodzinny koncert inspirowany muzyką z bajek. To propozycja dla dzieci i rodziców, którzy chcą wspólnie spędzić czas przy znanych melodiach i odkrywać muzyczny świat w przystępnej formie.Warsztaty skierowane do dzieci i ich opiekunów, skupione na uważności i budowaniu relacji rodzinnych. Mogą zainteresować rodziny poszukujące wspólnych aktywności, które pomagają rozwijać komunikację i wzajemne zrozumienie.Spacer po historycznej części miasta organizowany przez Walkative!. Uczestnicy mogą poznać najważniejsze miejsca Starego Miasta, ciekawostki historyczne i opowieści związane z rozwojem Bydgoszczy.Propozycja teatralna dla osób szukających rozrywki na niedzielne popołudnie. Spektakl można wybrać jako okazję do spędzenia czasu w teatrze z rodziną lub znajomymi.Wydarzenie kulturalne łączące różne formy aktywności artystycznej. Długi czas trwania pozwala zaplanować wizytę w dogodnym momencie dnia; warto sprawdzić szczegółowy program poszczególnych punktów festiwalu.Koncert w ramach Europejskich Spotkań Artystycznych, poświęcony francuskiej piosence. Propozycja dla miłośników muzyki francuskiej i klimatycznych wydarzeń w zabytkowych wnętrzach.Spektakl w reżyserii Barbary Kukovec, Katariny Stegnar i Urški Brodar, prezentowany w ramach Festiwalu Prapremier. To propozycja dla osób zainteresowanych współczesnym teatrem, odważnymi tematami i nowymi formami scenicznymi.Wieczór z muzyką alternatywną i cięższymi brzmieniami, podczas którego wystąpią trzy zespoły. Wydarzenie dla fanów gitarowej energii, mocniejszego rocka i koncertów klubowych.2) Międzynarodowy kwartet cenionego saksofonisty jazzowego Macieja Sikały. Publiczność może spodziewać się muzycznego dialogu, improwizacji oraz połączenia klasycznego jazzu z nowoczesnymi brzmieniami.Wystawa dla osób zainteresowanych sztuką współczesną i relacjami między słowem, językiem a obrazem. Ekspozycję można odwiedzić również w sobotę i niedzielę.Koncert Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej z udziałem skrzypaczki Marii Machowskiej i dyrygenta Dainiusa Pavilionisa. W programie znalazły się II Koncert skrzypcowy h-moll Niccolò Paganiniego oraz „Symfonia fantastyczna” Hectora Berlioza.Festiwal prezentujący teatr lalek i różnorodne formy sceniczne. W programie przewidziano spektakle, wydarzenia towarzyszące, warsztaty i wystawy. W dniu otwarcia zaplanowano przedstawienie „Miś Tymoteusz” Teatru Groteska.Propozycja dla osób, które chcą poznawać miasto i sztukę z nieco innej perspektywy. Tematyczny spacer organizowany przez CSW pozwala połączyć aktywne spędzanie czasu z odkrywaniem nowych kontekstów i ciekawostek.Warsztaty dla dzieci w wieku 6–12 lat i ich opiekunów. Uczestnicy poznają wystawę „Słowo ucieleśnione” poprzez kreatywne zadania i aktywne odkrywanie sztuki. Spotkanie potrwa do 90 minut.Koncert Skolima, jednego z popularnych wykonawców polskiej sceny latino. Wydarzenie zapowiada się jako wieczór tanecznych rytmów, przebojów i rozrywkowej atmosfery.Autorski program komediowy Piotra Bałtroczyka, pełen błyskotliwych obserwacji, anegdot i charakterystycznego humoru artysty. Występ potrwa prawie dwie godziny.Koncert zespołu String Connection, ważnej formacji polskiej sceny jazzowej. Występ będzie okazją do usłyszenia połączenia jazzu, fusion, improwizacji i charakterystycznych partii skrzypiec.Koncert znanego polskiego saksofonisty jazzowego, którego twórczość obejmuje nowoczesny jazz i muzyczne eksperymenty. Wydarzenie jest częścią tegorocznej edycji festiwalu Jazz Od Nowa.Rodzinny koncert edukacyjny poświęcony skrzypcom i muzyce klasycznej. Dzieci wraz z rodzicami poznają brzmienie instrumentu, a muzyczne prezentacje połączone będą z zabawą i aktywnym udziałem najmłodszych.Koncert Igora Herbuta promujący solowy album „Żeremie”. Artysta zapowiada osobistą, emocjonalną muzykę, w której ważną rolę odgrywają szczere teksty, nastrojowe kompozycje i charakterystyczny wokal.Koncert Marka Dyjaka, wokalisty znanego z charakterystycznego, zachrypniętego głosu i emocjonalnych interpretacji. To propozycja dla osób ceniących poezję śpiewaną, muzykę autorską i kameralne koncerty.Niedzielna okazja do odwiedzenia wystawy sztuki współczesnej. Ekspozycja może zainteresować osoby poszukujące nieoczywistych form artystycznych i chcące uzupełnić weekend o wizytę w galerii.Propozycja dla osób zainteresowanych kinem dokumentalnym i alternatywną ofertą filmową. Warto sprawdzić szczegółowy opis seansu oraz dostępność biletów przed wizytą.Filmowa propozycja dla fanów polskiej muzyki i historii zespołu Republika. Przed wyjściem warto potwierdzić godzinę rozpoczęcia seansu w repertuarze kina.Wydarzenie biblioteczne dla miłośników literatury i magicznych opowieści. To propozycja dla młodszych czytelników, którzy chcą spędzić czas w bibliotece w atmosferze przygody i wyobraźni.Spotkanie inspirowane światem Harry’ego Pottera, organizowane w ramach Nocy Bibliotek. Propozycja dla fanów książek o młodym czarodzieju i osób lubiących wydarzenia czytelnicze z magicznym motywem przewodnim.Wystawa prezentująca biżuterię artystyczną Ewy Effenberg-Kai. To propozycja dla osób zainteresowanych współczesnym wzornictwem, autorskimi formami ozdób i sztuką użytkową.Festiwal poświęcony literaturze biograficznej i faktu. Wydarzenie jest okazją do poznawania prawdziwych historii, biografii i książek opartych na rzeczywistych wydarzeniach. Szczegółowy program na konkretny dzień warto sprawdzić w bibliotece.Festiwal poświęcony modelarstwu, podczas którego można podziwiać modele przygotowane przez pasjonatów i poznać różne dziedziny tego hobby. To propozycja dla miłośników precyzyjnego rękodzieła, techniki i kreatywnych konstrukcji.Spotkanie poświęcone historyzmowi i eklektyzmowi, czyli nurtom, które czerpały inspiracje z dawnych epok i łączyły różne style artystyczne. To propozycja dla osób zainteresowanych historią sztuki, architekturą i rozwojem estetyki.Warsztaty rękodzielnicze, podczas których uczestnicy poznają technikę haftu wypukłego i wykonają ozdobny medalion. Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Grudziądzanki. Nieznane bohaterki miasta”. Wstęp bezpłatny.Wieczór pełen atrakcji literackich i artystycznych. W programie m.in. monodram, spotkanie autorskie z Iloną Łepkowską, koncert Filipa Kowalczyka, wykład oraz zajęcia dla dzieci. Wydarzeniu towarzyszy akcja charytatywna i kiermasz książek. Wstęp bezpłatny.Spotkanie z pisarką Moniką Cieluch poświęcone jej powieści „Pomiędzy płatkami śniegu”. Rozmowę poprowadzi Daria Dunajska, a po spotkaniu zaplanowano recital zespołu Poezja Wysokiej Próby. Wstęp wolny.Koncert znakomitego polskiego basisty Wojtka Pilichowskiego, łączący jazz, energię muzyki fusion i efektowne partie instrumentalne. Wydarzenie jest częścią Grudziądzkich Wieczorów Jazzowych, promujących polski jazz i muzyczne improwizacje.Bezpłatne spotkanie sportowe dla osób w różnym wieku i o różnej kondycji. Trasę można pokonać biegiem, truchtem lub marszem. To propozycja dla tych, którzy chcą aktywnie rozpocząć weekend i spędzić czas w towarzystwie innych uczestników.Rodzinne warsztaty organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Archeologii. Uczestnicy będą tworzyć ozdobne zapinki z agrafek, poznając przy tym inspiracje związane z dawnymi ozdobami. Wydarzenie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych historią, archeologią i rękodziełem. Udział płatny: 10 lub 15 zł.Warsztaty rękodzielnicze organizowane przez Art&Luz. Uczestnicy będą wykonywać ocieplacze na kubki z włóczki, rozwijając kreatywność i poznając proste techniki pracy z materiałami tekstylnymi. Wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy.Zawody bokserskie, podczas których zawodnicy zmierzą się w sportowej rywalizacji. To okazja, aby zobaczyć na żywo pojedynki pięściarskie i poczuć atmosferę lokalnego sportu. Wstęp bezpłatny.Koncert muzyki kameralnej, podczas którego Paul Kletzki Ensemble zaprezentuje utwory na trio instrumentalne Ludwiga van Beethovena i Ernő Dohnányiego. Występ będzie okazją do spędzenia niedzielnego południa przy muzyce klasycznej. W przerwie przewidziano wystawę ceramiki Anny Rumianek „Kolory wolności”. Bilety: 30 zł w przedsprzedaży lub 35 zł w dniu koncertu.Spotkanie z cyklu kreatywnych zajęć, w którym muzyka i ruch stanowią inspirację do wspólnej aktywności. Propozycja dla osób szukających kameralnych wydarzeń kulturalnych.Bieg na dystansie 5 km w jesiennej scenerii Parku Solankowego. To propozycja zarówno dla miłośników biegania, jak i kibiców chcących dopingować uczestników. Udział zawodników jest płatny, kibicowanie jest bezpłatne.Spotkanie poświęcone profilaktyce raka piersi, zwiększaniu świadomości zdrowotnej i wspieraniu osób dotkniętych chorobą. Inicjatywa ma łączyć edukację, solidarność i praktyczne informacje dotyczące dbania o zdrowie.Propozycja dla miłośników aktywnego wypoczynku i jesiennych przygód. Rajd łączy ruch na świeżym powietrzu z orientacją w terenie.Konkurs dla dzieci, które sprawdzą swoją znajomość wybranych książek. W tegorocznej edycji uczestnicy mogą wybrać temat związany z serią „Magiczne drzewo” Andrzeja Maleszki lub „Magnus Chase i bogowie Asgardu” Ricka Riordana.Wydarzenie sportowe związane z akrobatyką. To propozycja dla osób zainteresowanych gimnastyką, sprawnością fizyczną i sportową rywalizacją.Zawody akrobatyczne, podczas których będzie można zobaczyć umiejętności i sprawność uczestników. Według zapowiedzi powiatu wstęp jest bezpłatny.Sportowe spotkanie klubów honorowych dawców krwi z regionu. Turniej łączy promocję aktywności fizycznej z integracją środowisk zaangażowanych w działalność społeczną. Wstęp bezpłatny.Seanse filmowe w ramach repertuaru kina. To propozycja dla osób, które chcą rozpocząć weekend od wizyty w kinie; przed wyjściem warto sprawdzić dostępność biletów i szczegóły seansu.Koncert z włoskimi przebojami, przeznaczony dla miłośników melodyjnej muzyki i śródziemnomorskiego klimatu. Wydarzenie biletowane; w opublikowanych zestawieniach cena rozpoczyna się od 140 zł.Pokaz filmu „Lalka” z 1968 roku w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa, organizowany w ramach XII Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. Wstęp wolny.Koncert muzyki akordeonowej na żywo. Paweł Sobota zagra i zaśpiewa znane utwory, zapewniając publiczności kameralne, muzyczne popołudnie. Wstęp wolny.Koncert pełen znanych polskich przebojów i nostalgicznych melodii. W repertuarze znajdą się m.in. „Piosenka przypomni Ci”, „Jesienne róże”, „List do Matki” i „Polskie kwiaty”. To propozycja dla miłośników tradycyjnej polskiej piosenki.Wieczorne wydarzenie organizowane przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną. Noc Bibliotek zachęca do odkrywania biblioteki w niecodzienny sposób i uczestnictwa w specjalnych atrakcjach kulturalnych. Szczegółowy program warto sprawdzić u organizatora.Sportowe rozgrywki młodzieżowych drużyn MKS Brodnica. Wydarzenie jest okazją do kibicowania młodym zawodnikom i obserwowania ich sportowego rozwoju.Ligowe spotkanie tenisa stołowego organizowane przez UKS OSiR Brodnica. Kibice będą mogli zobaczyć rywalizację zawodników w dynamicznych pojedynkach przy stole.Mecz piłkarski w ramach rozgrywek A klasy. Na boisku spotkają się drużyny UKS Gol Brodnica i Zamku Zamek Bierzgłowski. To propozycja dla fanów lokalnej piłki nożnej.Turniej organizowany przez UKS Szach Brodnica. Wydarzenie skierowane do miłośników królewskiej gry, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności strategiczne i zmierzyć się z innymi zawodnikami.Spotkanie lokalnych drużyn w ramach rozgrywek B klasy. Mecz stanowi propozycję na aktywne spędzenie niedzielnego przedpołudnia i wsparcie piłkarzy z regionu.Wystawa prezentuje fotografie ukazujące przyrodnicze i krajobrazowe bogactwo Polski. Jest związana z jubileuszem 50-lecia parków krajobrazowych oraz obchodami Dnia Krajobrazu. Ekspozycja będzie dostępna od 15 do 30 października.