„Od Zachęty do Salonów Bydgoskich. Sztuka w Bydgoszczy 1920–1939” - wystawa na Wyspie Młyńskiej

W Galerii Sztuki Nowoczesnej, znajdującej się na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy o godz. 18 otwarta zostanie wystawa pt. „Od Zachęty do Salonów Bydgoskich. Sztuka w Bydgoszczy 1920–1939”.

Na wystawie będzie można zobaczyć dzieła m.in. Leona Dołżyckiego, Jerzego Rupniewskiego, Mariana Turwida, Piotra Trieblera, Teodora Gajewskiego, Stanisława Brzęczkowskiego czy Kazimierza Lipińskiego.



- Będzie ponad 400 dzieł i ponad 60 artystów. Nie ograniczyliśmy się do naszych bydgoskich zbiorów, bowiem wypożyczyliśmy prace z ponad 20 instytucji - mówi kuratorka i kierowniczka Działu Grafiki bydgoskiego Muzeum Okręgowego dr Barbara Chojnacka.



Ekspozycja będzie czynna do 14 lutego 2027 roku.