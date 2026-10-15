„Od Zachęty do Salonów Bydgoskich. Sztuka w Bydgoszczy 1920–1939” - wystawa w Galerii Sztuki Nowoczesnej na Wyspie Młyńskiej/fot. Bogumiła Wresiło
Bydgoszcz

„Od Zachęty do Salonów Bydgoskich. Sztuka w Bydgoszczy 1920–1939” - wystawa na Wyspie Młyńskiej

„Od Zachęty do Salonów Bydgoskich. Sztuka w Bydgoszczy 1920–1939” - wystawa w Galerii Sztuki Nowoczesnej na Wyspie Młyńskiej/fot. Bogumiła Wresiło
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W Galerii Sztuki Nowoczesnej, znajdującej się na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy o godz. 18 otwarta zostanie wystawa pt. „Od Zachęty do Salonów Bydgoskich. Sztuka w Bydgoszczy 1920–1939”.

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Na wystawie będzie można zobaczyć dzieła m.in. Leona Dołżyckiego, Jerzego Rupniewskiego, Mariana Turwida, Piotra Trieblera, Teodora Gajewskiego, Stanisława Brzęczkowskiego czy Kazimierza Lipińskiego.

- Będzie ponad 400 dzieł i ponad 60 artystów. Nie ograniczyliśmy się do naszych bydgoskich zbiorów, bowiem wypożyczyliśmy prace z ponad 20 instytucji - mówi kuratorka i kierowniczka Działu Grafiki bydgoskiego Muzeum Okręgowego dr Barbara Chojnacka.

Ekspozycja będzie czynna do 14 lutego 2027 roku.

Mówi kuratorka i kierowniczka Działu Grafiki bydgoskiego Muzeum Okręgowego dr Barbara Chojnacka
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: wystawaBydgoszczGaleria Sztuki Nowoczesnej
„Od Zachęty do Salonów Bydgoskich. Sztuka w Bydgoszczy 1920–1939” - wystawa w Galerii Sztuki Nowoczesnej na Wyspie Młyńskiej/fot. Bogumiła Wresiło „Od Zachęty do Salonów Bydgoskich. Sztuka w Bydgoszczy 1920–1939” - wystawa w Galerii Sztuki Nowoczesnej na Wyspie Młyńskiej/fot. Bogumiła Wresiło „Od Zachęty do Salonów Bydgoskich. Sztuka w Bydgoszczy 1920–1939” - wystawa w Galerii Sztuki Nowoczesnej na Wyspie Młyńskiej/fot. Bogumiła Wresiło „Od Zachęty do Salonów Bydgoskich. Sztuka w Bydgoszczy 1920–1939” - wystawa w Galerii Sztuki Nowoczesnej na Wyspie Młyńskiej/fot. Bogumiła Wresiło „Od Zachęty do Salonów Bydgoskich. Sztuka w Bydgoszczy 1920–1939” - wystawa w Galerii Sztuki Nowoczesnej na Wyspie Młyńskiej/fot. Bogumiła Wresiło „Od Zachęty do Salonów Bydgoskich. Sztuka w Bydgoszczy 1920–1939” - wystawa w Galerii Sztuki Nowoczesnej na Wyspie Młyńskiej/fot. Bogumiła Wresiło
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