Strażacy-ochotnicy z bydgoskiego Fordonu w końcu będą mieli własną siedzibę

Strażacy z OSP Fordon będą stacjonować w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy ul. Produkcyjnej. Po latach będą mieli więc swoją siedzibę.

- Jest to na terenie dzisiejszego posterunku Państwowej Straży Pożarnej, która działa na terenie Fordonu - informuje wojewoda Michał Sztybel na konferencji prasowej w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. - Będą dodatkowe hale magazynowe, które mają stanowić zabezpieczenie na wypadek powodzi, ale na co dzień będzie to siedziba OSP Fordon, która będzie do dyspozycji, by zabezpieczyć mieszkańców Bydgoszczy, jak również całego województwa jeżeli chodzi np. o zagrożenia powodziowe - dodaje.



Jednostka OSP Fordon została reaktywowana w 2018 roku i dotychczas działała w tymczasowych remizach, co utrudniało codzienną służbę. Najdłużej stacjonowali na terenie ośrodka dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Fordońskiej.