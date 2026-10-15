Szedł po Toruniu z plecakiem z narkotykami. Grozi mu do 10 lat więzienia/fot. KMP Toruń
Toruń

Szedł po Toruniu z plecakiem z narkotykami. Grozi mu do 10 lat więzienia

Szedł po Toruniu z plecakiem z narkotykami. Grozi mu do 10 lat więzienia/fot. KMP Toruń
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Policja w Toruniu zatrzymała 41-latka, który miał w plecaku narkotyki. Wstępne policyjne testy wykazały, że było to ponad 211 gramów marihuany.

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We wtorek toruńscy wywiadowcy, patrolując prawobrzeżną część miasta, zauważyli mężczyznę w średnim wieku, który szedł z plecakiem. Jego zachowanie wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy, którzy postanowili go wylegitymować.

Okazał się nim 41-letni mieszkaniec Torunia. W jego plecaku policjanci znaleźli spora ilość suszu roślinnego. Wstępne policyjne testy wykazały, że jest to ponad 211 gramów marihuany. Zabezpieczone narkotyki trafiły do laboratorium, gdzie zostaną poddane szczegółowej ekspertyzie.

Mężczyzna został zatrzymany i kolejnego dnia doprowadzony do prokuratury, gdzie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Wobec 41-latka zastosowano policyjny dozór, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe.

O dalszym losie podejrzanego zadecyduje sąd. Mężczyźnie grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolność.

Gdzie: Toruń
Uwaga: Na sygnale
TAGI: policjaplecakmarihuananarkotykizarzutywięzienie
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