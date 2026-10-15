Jak jeść jesienią? Powinniśmy pamiętać o odżywianiu wzmacniającym nasz organizm

Jesień to czas wzmożonych infekcji. Tym bardziej powinniśmy pamiętać o odpowiednim odżywianiu się, takim, którym wzmocni nasz organizm. W naszej diecie nie może zabraknąć pełnowartościowego białka -przekonuje dietetyk kliniczny Katarzyna Buszkiewicz.

- Z białka buduje się wszystkie przeciwciała, enzymy, hormony, które będą nas chroniły i będą dbały o nasz układ odpornościowy, a białka szukamy przede wszystkim w produktach pochodzenia zwierzęcego, bo jest ono najbardziej dla nas korzystne - tłumaczy. - Bardzo ważne są też fitoncydy - są to naturalne substancje antybakteryjne, które znajdziemy w czosnku czy też cebuli - dodaje Katarzyna Buszkiewicz.



Jesienią szczególnie musimy dostarczać organizmowi witaminę C i inne mikroskładniki. Te znajdziemy w owocach jagodowych, ale także w warzywach takich, jak dynia czy kapusta. Wato też sięgać po produkty pszczele, takie jak pierzga, która jest pełna cennych składników.