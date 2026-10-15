50 lat parków krajobrazowych w Polsce. Specjalna wystawa w Tucholi [zdjęcia]

Tuchola świętuje półwiecze ochrony przyrody, kultury i krajobrazu w Polsce. W Tucholskim Ośrodku Kultury uroczyście otwarto specjalną wystawę fotograficzną, prezentującą wszystkie parki krajobrazowe w naszym kraju.
- Dzisiaj park krajobrazowy to obszar, gdzie chronimy przyrodę, kulturę, historię, krajobraz - mówi Remigiusz Popielarz z Tucholskiego Parku Krajobrazowego. - Oczywiście ogromną częścią naszej działalności jest edukacja, ale również różne projekty związane z czynną ochroną przyrody, ochroną gatunkową czy badaniami archeologicznymi we Wdeckim Parku Krajobrazowym - dodaje.
W 2026 roku mija dokładnie 50 lat od utworzenia pierwszego parku krajobrazowego w Polsce – Suwalskiego Parku Krajobrazowego.
Wystawa w Tucholskim Ośrodku Kultury czynna będzie do końca października.