Inwestycje drogowe zdominowały spotkanie prezydenta Torunia z mieszkańcami lewobrzeża

Prezydent Torunia rozmawiał z mieszkańcami lewobrzeża o najważniejszych potrzebach i remontach kluczowych arterii, w tym m.in. ulic Okólnej, Łódzkiej czy Grota-Roweckiego.

Mieszkańcy pytali o bezpieczeństwo na osiedlowych ulicach, rozwój zieleni miejskiej oraz funkcjonowanie komunikacji miejskiej.



- Nie spodziewałem się, że będzie tylko rozmowa na temat przejść dla pieszych - mówi jeden z Torunian. - Główny czas był poświęcony ulicy Grota-Roweckiego, a mnie interesowała Wydma Rudacka. Nie chcę, by była ruszana. Żadne słowa dotyczące planów na nią nie padły z ust prezydenta - przyznaje z żalem.



- Chciałem wiedzieć, czy będzie realizacja ulicy Zimowej. Dowiedziałem się, że najpóźniej w 2028 roku, to mi wystarczy - informuje naszego reportera kolejny mieszkaniec miasta.