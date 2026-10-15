Włocławianka wśród nominowanych do 100 Kobiet Biznesu. Głosować można do końca października

Julia Kwaśniewska, absolwentka Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku, a obecnie studentka Politechniki Warszawskiej, znalazła się wśród czterech kobiet nominowanych w kategorii działalność społeczna w plebiscycie „Pulsu Biznesu”.

Jest założycielką Fundacji Forum STEM, która wspiera młode talenty w nauce, technice i energetyce.



- Pytamy młodych ludzi z kierunków ścisłych dlaczego wyjeżdżają, co ich może zatrzymać w regionie - mówi Julia Kwaśniewska. - Odpowiedziało nam już 1000 osób, w lutym pokażemy wyniki - dodaje.



Internetowe głosowanie potrwa do końca października. Link TUTAJ.