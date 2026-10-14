Bramki bezpieczeństwa we wszystkich inowrocławskich podstawówkach. Decyzja prezydenta [wideo]

Prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok opublikował wideo, w którym przekazał decyzję o wzmocnieniu ochrony lokalnych szkół. Środki z rezerwy budżetowej przekazane zostaną na zakup i montaż bramek.

„Jak sami państwo widzicie, podnosimy standardy, ale też dbamy o bezpieczeństwo, o poprawę bezpieczeństwa w naszych placówkach oświatowych w Inowrocławiu. Idziemy dzisiaj krok dalej. Właśnie przed chwilą podpisałem zarządzenie, które uruchamia środki z rezerwy na zakup i montaż bramek we wszystkich miejskich szkołach podstawowych" - mówił prezydent Arkadiusz Fajok.



