Logopeda, okuliści i inni specjaliści badali bezpłatnie i bez kolejki bydgoskie dzieci

Akcję profilaktyczną dla najmłodszych zorganizował Szpital Wojskowy oraz Kujawsko-Pomorski NFZ. Jeden z wniosków z tych badań jest taki: rodzice, rozmawiajcie z dziećmi, żeby nauczyły się poprawnie mówić.
Więcej w relacji Tatiany Adonis:
Z kolei przy okazji profilaktycznej akcji w bydgoskim NFZ pt. „Aktywne życie osób niedowidzących i niewidomych”, grupa przedszkolaków była badana przez okulistę i logopedę. Pojawił się tu ciekawy wątek dotyczący właśnie dzieci niewidomych czy niedowidzących, który poruszyła logopedka z bydgoskiego Ośrodka im. L. Braille’a, Magdalena Bigorowska-Pietkiewicz.
Więcej w relacji Moniki Siwak:
- Dzieci niewidome często mają problemy logopedyczne, ponieważ ucząc się mówić, nie mogą zobaczyć, jak układają się usta i język przy wymawianiu poszczególnych wyrazów.
- Dzięki dzisiejszej technologii - aplikacjom, czujnikom – osobom niewidomym łatwiej dziś być samodzielnymi – przekonywali specjaliści podczas spotkania w NFZ.