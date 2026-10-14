Logopeda, okuliści i inni specjaliści badali bezpłatnie i bez kolejki bydgoskie dzieci

Akcję profilaktyczną dla najmłodszych zorganizował Szpital Wojskowy oraz Kujawsko-Pomorski NFZ. Jeden z wniosków z tych badań jest taki: rodzice, rozmawiajcie z dziećmi, żeby nauczyły się poprawnie mówić.

„Biała Środa - Zdrowie Dzieci” to akcja profilaktyczna w Szpitalu Wojskowym w Bydgoszczy. Na dzieci czekali m.in. stomatolog, laryngolog, fizjoterapeuta i dietetyk. Najmłodsi mogli też zbadać znamiona i wzrok .





W ramach akcji swój punkt konsultacyjny otworzył także Narodowy Fundusz Zdrowia. Można było uzyskać m.in. informacje na temat programów profilaktycznych. Każdy, kto chciał, miał także okazję skorzystać z badania analizy składu ciała.





ciekawy wątek dotyczący właśnie dzieci niewidomych czy niedowidzących

Dzieci niewidome często mają problemy logopedyczne, ponieważ ucząc się mówić, nie mogą zobaczyć, jak układają się usta i język przy wymawianiu poszczególnych wyrazów.

Dzięki dzisiejszej technologii - aplikacjom, czujnikom – osobom niewidomym łatwiej dziś być samodzielnymi – przekonywali specjaliści podczas spotkania w NFZ.

Więcej w relacji Tatiany Adonis:Z kolei przy okazji profilaktycznej akcji w bydgoskim NFZ pt. „Aktywne życie osób niedowidzących i niewidomych”, grupa przedszkolaków była badana przez okulistę i logopedę. Pojawił się tu, który poruszyła logopedka z bydgoskiego Ośrodka im. L. Braille’a, Magdalena Bigorowska-Pietkiewicz.Więcej w relacji Moniki Siwak: