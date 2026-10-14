Sąd w Wąbrzeźnie/fot. Wikipedia
Wąbrzeźno

Dawny areszt przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie będzie teraz służył jako archiwum

Sąd w Wąbrzeźnie/fot. Wikipedia
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Uroczystości otwarcia archiwum towarzyszyło odsłonięcie tablicy upamiętniającej opozycjonistów przetrzymywanych w tym miejscu po wprowadzeniu stanu wojennego. Byli to Krzysztof Bunda i Rafał Sadowski, dziś związani z wymiarem sprawiedliwości w regionie.

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Archiwum powstało po zaadoptowaniu wnętrz dawnego aresztu przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie.
Warto wiedzieć: po wprowadzeniu stanu wojennego w tym areszcie byli przetrzymywani ówcześni opozycjoniści: Krzysztof Bunda - Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Toruniu oraz SSO w Toruniu Rafał Sadowski i w związku z tym nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy upamiętniającej ten fakt.

Gdzie: Wąbrzeźno
TAGI: sądWąbrzeźnoarchiwumaresztzmianakujawsko-pomorskie
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