Dawny areszt przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie będzie teraz służył jako archiwum

Uroczystości otwarcia archiwum towarzyszyło odsłonięcie tablicy upamiętniającej opozycjonistów przetrzymywanych w tym miejscu po wprowadzeniu stanu wojennego. Byli to Krzysztof Bunda i Rafał Sadowski, dziś związani z wymiarem sprawiedliwości w regionie.

Archiwum powstało po zaadoptowaniu wnętrz dawnego aresztu przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie.

Warto wiedzieć: po wprowadzeniu stanu wojennego w tym areszcie byli przetrzymywani ówcześni opozycjoniści: Krzysztof Bunda - Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Toruniu oraz SSO w Toruniu Rafał Sadowski i w związku z tym nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy upamiętniającej ten fakt.