Waldemar Sieńko/fot. Tomasz Kaźmierski/archiwum
Bydgoszcz

Inspektorzy już mogą karać za nowe przestępstwo. Jest nim oszustwo żywnościowe

Waldemar Sieńko/fot. Tomasz Kaźmierski/archiwum
Wielkość czcionkiAa

W połowie września weszła w życie nowelizacja ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Jako przestępstwo uznane zostało oszustwo żywnościowe, czyli celowe wprowadzanie do sprzedaży zafałszowanych produktów. Jakie je rozpoznać?

Zamiast do kosza – na stół. W tym banku walutą jest pełnowartościowe jedzenie [Temat Tygodnia]
Zamiast do kosza – na stół. W tym banku walutą jest pełnowartościowe jedzenie [Temat Tygodnia]
Trwa zbiórka żywności w ramach Kampanii Walki z Głodem organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż
Czy jesteśmy spożywczymi patriotami? Pytamy Bydgoszczan z okazji Dnia Polskiej Żywności
Tak smakują najlepsza gęsina i najlepszy miód: „Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato” w Zarzeczewie [zdjęcia]

- Kiedy na towarze nie będzie podany skład, nazwa, kiedy nie będzie wskazanego pochodzenia produktu, ani kiedy nie będziemy wiedzieli, do kiedy mamy zjeść ten produkt, czyli zabraknie terminów trwałości, przydatności do spożycia, to wtedy taki produkt może zostać zaklasyfikowany jako zafałszowany - mówi Waldemar Sieńko, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Dodaje, że kara za zafałszowania może sięgać do 10 procent przychodu osiągniętego w roku poprzedzającym rok nałożenia kary i wynosić nie mniej niż 1000 złotych.

Co jeszcze nowego w przepisach? Więcej produktów ma przechodzić kontrolę jakości handlowej na przejściach granicznych z krajami spoza Unii Europejskiej. Inną ważną zmianą jest możliwość kontrolowania produktów sprzedawanych w sieci.

- Chodzi o szybsze wykrywanie nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji, ustalanie podmiotu odpowiedzialnego za ich publikację, no i nakazanie zmiany treści, publikowanie sprostowań. Celem jest większa przejrzystość przekazów marketingowych, lepsza ochrona konsumentów i bardziej uczciwe zasady konkurencji na rynku żywności - mówił Waldemar Sieńko.

Inspektorzy będą też prowadzić działania edukacyjne, by zwiększać świadomość konsumentów.

  • Więcej w relacji Jarosława Wieprzyckiego:

Relacja Jarosława Wieprzyckiego
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: świadomość żywienioważywnośćprzepisybadaniainspekcjarolnospożywczeoszustwożywnościoweBydgoszczkujawsko-pomorskie
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Ponad 53 miliardy złotych wpłynęły do wszystkich polskich samorządów dzięki zmianom przepisów o finansach

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Bydgoszcz

Inspektorzy już mogą karać za nowe przestępstwo. Jest nim oszustwo żywnościowe

W połowie września weszła w życie nowelizacja ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Jako przestępstwo uznane zostało oszustwo żywnościowe…

Jarosław Wieprzycki KB
2026-10-15, 07:00
Bydgoszcz

Ponad 53 miliardy złotych wpłynęły do wszystkich polskich samorządów dzięki zmianom przepisów o finansach

Nasze województwo jest na czwartym miejscu w Polsce, jeśli chodzi o korzyści płynące z nowej ustawy o finansach, którą wprowadzono dwa lata temu. Wojewoda…

Marcin Kupczyk BN
2026-10-08, 07:49
Włocławek

Włocławska uczelnia będzie kształcić specjalistów w energetyce jądrowej

Włocławek przygotuje kadry pod planowaną budowę małego reaktora jądrowego. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych i Orlen Synthos Green Energy podpisały list…

Radosław Jagieła BN
2026-10-07, 22:11
Włocławek

Włocławek i ANWIL. Historia zapisana na fotografiach [reklama]

1 października w Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku odbył się wernisaż wystawy „Historia, która łączy. 60 lat ANWIL S.A. we Włocławku”…

Reklama
2026-10-07, 13:24
BIZNES

Kiedy możemy zacząć słuchać świątecznych piosenek? Składa się na to kilka czynników [reklama]

Dla jednych słuchanie popularnego “Last Christmas” już w listopadzie to zbrodnia, dla innych to idealny czas na rozpoczęcie świętowania nadchodzącego…

Reklama
2026-10-06, 14:47
Bydgoszcz

Zamiatarka przemysłowa i składane schrony na Targach Technologii Podwójnego Zastosowania [zdjęcia i wideo]

Przedsiębiorcy pokazują w Bydgoszczy, co mają najlepszego dla wojska. Nasza reporterka przyjrzała się m.in. robotowi - zamiatarce przemysłowej oraz schronom…

Dorota Witt BN
2026-10-06, 14:37
BIZNES

Nowy numer telefonu – jak go wyrobić u operatora? [reklama]

Nowy numer telefonu możesz dziś założyć bez zbędnych komplikacji. W Play zrobisz to online, z pomocą konsultanta albo bezpośrednio w salonie. Najpierw…

Reklama
2026-10-05, 14:23
BIZNES

Znamy maksymalne ceny paliw na stacjach. Takie obowiązują 3, 4 i 5 października

W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł.

DW PAP
2026-10-02, 13:45
BIZNES

USA chcą uwolnienia zapasów oleju napędowego przez Niemcy i Francję, by obniżyć ceny paliw

Administracja USA wezwała władze Niemiec i Francji do uwolnienia awaryjnych zapasów oleju napędowego, by pomóc w obniżeniu światowych cen paliw, grożąc…

Polska Agencja Prasowa BN
2026-10-01, 13:19
BIZNES

System kaucyjny po roku od uruchomienia. 5 miliardów zwróconych opakowań

Po roku działania systemu kaucyjnego Polacy zwrócili 5 miliardów butelek i puszek. W całym kraju działa 65,5 tys. punktów zwrotu, a 90 proc. opakowań oddawanych…

Polska Agencja Prasowa BN
2026-09-30, 14:40
BIZNES

Dlaczego ChatGPT poleca Twoją konkurencję, a o Tobie milczy? Sprawdź, co decyduje o widoczności [reklama]

Odpowiedź wygenerowana przez ChatGPT lub inny model AI może wyglądać jak rekomendacja, choć powstaje na podstawie wielu sygnałów z sieci. Jeśli firma nie…

Reklama
2026-09-29, 14:47
BIZNES

Kiedy uzależnienie wymaga leczenia stacjonarnego. Jak działa prywatny ośrodek terapii uzależnień [reklama]

Rozpoznanie granicy, za którą nałóg przejmuje kontrolę nad codziennością, bywa jednym z najtrudniejszych doświadczeń w życiu. Być może dostrzegasz…

Reklama
2026-09-29, 08:09
więcej wiadomości
0:00 0:00