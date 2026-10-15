Inspektorzy już mogą karać za nowe przestępstwo. Jest nim oszustwo żywnościowe

W połowie września weszła w życie nowelizacja ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Jako przestępstwo uznane zostało oszustwo żywnościowe, czyli celowe wprowadzanie do sprzedaży zafałszowanych produktów. Jakie je rozpoznać?

- Kiedy na towarze nie będzie podany skład, nazwa, kiedy nie będzie wskazanego pochodzenia produktu, ani kiedy nie będziemy wiedzieli, do kiedy mamy zjeść ten produkt, czyli zabraknie terminów trwałości, przydatności do spożycia, to wtedy taki produkt może zostać zaklasyfikowany jako zafałszowany - mówi Waldemar Sieńko, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.



Dodaje, że kara za zafałszowania może sięgać do 10 procent przychodu osiągniętego w roku poprzedzającym rok nałożenia kary i wynosić nie mniej niż 1000 złotych.



Co jeszcze nowego w przepisach? Więcej produktów ma przechodzić kontrolę jakości handlowej na przejściach granicznych z krajami spoza Unii Europejskiej. Inną ważną zmianą jest możliwość kontrolowania produktów sprzedawanych w sieci.



- Chodzi o szybsze wykrywanie nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji, ustalanie podmiotu odpowiedzialnego za ich publikację, no i nakazanie zmiany treści, publikowanie sprostowań. Celem jest większa przejrzystość przekazów marketingowych, lepsza ochrona konsumentów i bardziej uczciwe zasady konkurencji na rynku żywności - mówił Waldemar Sieńko.



Inspektorzy będą też prowadzić działania edukacyjne, by zwiększać świadomość konsumentów.



