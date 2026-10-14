Audiodokument „Tu się nie płacze" Polskiego Radia PiK bardzo dobrze przyjęty w Berlinie [relacja]

Poruszający, dopracowany w każdym szczególe, z niezwykłymi muzycznymi kontrastami - to tylko niektóre opinie uczestników konkursu Prix Europa po wysłuchaniu reportażu dziennikarzy Polskiego Radia PiK Żanety Walentyn i Michała Słobodziana. Audiodokument „Tu się nie płacze" został bardzo dobrze przyjęty w Berlinie.

- Istotnie przyjęliśmy bardzo dużo komplementów razem z Michałem - relacjonuje z Berlina Żaneta Walentyn.

- Jest nam ogromnie miło, bo reportaż został rzeczywiście bardzo dobrze przyjęty. No oczywiście, jaki będzie wynik, to dowiemy się dopiero w piątek, bo tutaj jest taka zasada, że nikt nie zna swoich szans, dopóki nie pojawi się na gali, która będzie w piątek. A poza tym słuchaliśmy utworów czeskiego autora, niemieckiego autora, duńskiego. Było kilka reportaży o depresji, o psychozie, ale były też materiały polityczne, na przykład o tym, co się dzieje z radiem i z telewizją na Słowacji.



