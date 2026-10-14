Po boisku w Bąkowie dzieci biegały przez 40 lat. Nareszcie jest nowy obiekt

Przy domu dziecka w Bąkowie powstało nowe wielofunkcyjne boisko. Obiekt służy do gry w piłkę nożną, ręczną, koszykową i piłkę siatkową. Inwestorem było starostwo powiatowe, a najwięcej zyska młodzież.

- Na pewno jest to fajna sprawa z racji tego, że nasze poprzednie boisko przetrwało aż 40 lat i niejedno pokolenie naszych podopiecznych wychowało sportowo - mówi Wioletta Antkowska, dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie.



- Po tych 40 latach mamy nową nawierzchnię i nowe wyposażenie boiska sportowego przy naszych placówkach. Myślę, że w dobie zapominania o rozwoju fizycznym jak najbardziej to boisko przyniesie radość naszym podopiecznym i nam, pracującym tutaj, również. Wspaniała rzecz. Dzieciaki po dzisiejszym uroczystym otwarciu z pewnością do cna wykorzystają to boisko i oby ono przetrwało następne 40 lat.



