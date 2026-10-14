LM: Zmienne szczęście Polaków. PSG wygrało hit, Real z piekła do nieba [wyniki środowych spotkań]

Za nami 2. kolejka fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. Powody do radości miał Matty Cash. Jego Aston Villa rozbiła Fenerbahce. Ze zwycięstwa nie mogli cieszyć się Jakub Kiwior i Oskar Pietruszewski, gdyż Porto uległo Realowi Betis. Środowym hitem było starcie Manchesteru City z PSG, lepsi okazali się Francuzi. Horror z happy endem swoim kibicom zafundowali z kolei kibice Realu Madryt.
Wyniki:
Real Betis – Porto 3:2 (0:0)
Bramki: Ezzalzouli (47), Hernandez (74), Isco (84 – rzut karny) – Veiga (54), Samu (61)
Jakub Kiwior (Porto) rozegrał całe spotkanie, Oskar Pietuszewski (Porto) wszedł na boisko w 59. minucie.
Aston Villa – Fenerbahce 6:0 (3:0)
Bramki: Manzambi (12), Jackson (31, 39), Barkley (68 – rzut karny, 72), Abraham (90)
Matty Cash (AV) rozegrał całe spotkanie.
Manchester City – Paris Saint-Germain 2:4 (0:3)
Bramki: Haaland (53, 75) – Doue (13), Dembele (15), Vitinha (32), Akliouche (63)
Roma – Real Madryt 3:4 (1:1)
Bramki: De Roon (20), Malen (51, 57) – Mbappe (25), Esp (82), Endrick (85), Rudiger (90)
LASK – Liverpool 3:6 (0:3)
Bramki: Ljubicić (63), Flecker (74, 77) – Araujo (22), Barcola (24, 37, 66), Frimpong (51), Koumas (72)
Feyenoord – Como 3:2 (1:1)
Bramki: Zechiel (20), Moussa (52), Sanchez (82 – samobójcza) – Diao (18), Douvikas (90+3)
Slovan Bratysława – VfB Stuttgart 0:3 (0:1)
Bramki: Undav (29), Cruz (65 – samobójcza), Demirović (90)
Szachtar Donieck – AEK Ateny 3:1 (1:1)
Bramki: Pedrinho (34 – rzut karny), Tobias (80), Mendoza (86) – Majer (28)
Bodo/Glimt – Borussia Dortmund 1:0 (0:0)
Bramki: Sjovold (52)