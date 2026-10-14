Wysoka drabina przy kamienicy. Policja i straż na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej i Świętojańskiej

Zgłoszenie o spadających dachówkach postawiło na nogi bydgoskie służby. Chodzi o kilkupiętrową kamienicę u zbiegu ul. Gdańskiej i Świętojańskiej. To prywatny budynek.

Na miejscu działała Straż Pożarna, która do obejrzenia wskazanego miejsca wykorzystała wysoką drabinę z wysięgnikiem. Na czas tych działań część jezdni została wyłączona z ruchu – chodzi o wjazd w ul. Świętojańską z ul. Gdańskiej i z al. Mickiewicza.



Strażakom nie udało się namierzyć miejsca na dachu, z którego rzekomo miały spadać dachówki. Ruch został już przywrócony.