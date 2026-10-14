Screen z nagrania z monitoringu. / Fot. Materiały policji
Toruń

Znasz tę kobietę? Szuka jej policja. Kierując hulajnogą, doprowadziła do upadku seniorki

Screen z nagrania z monitoringu. / Fot. Materiały policji
Wielkość czcionkiAa

Policjanci z komisariatu na toruńskim Rubinkowie ustalili wizerunek kobiety, która potrąciła 78-letnią pieszą, a następnie oddaliła się.

Nowe prawo ma uderzyć w sprzedawców pojazdów udających hulajnogi
Nowe prawo ma uderzyć w sprzedawców pojazdów udających hulajnogi
Uważaj, jak jedziesz. Policyjne oko na kierujących rowerami i hulajnogami
Coraz więcej wypadków na hulajnogach elektrycznych. Wśród rannych są głównie nastolatkowie

Do zdarzenia doszło 21 sierpnia przy ul. Piskorskiej 12a w Toruniu. W ustaleniu wizerunku kobiety pomogło nagranie z monitoringu. Policja prowadzi czynności w tej sprawie.

Osoby, które były bezpośrednimi świadkami tego zdarzenia albo posiadają informacje na temat kierującej hulajnogą elektryczną kobietą, proszone są o kontakt z policją pod numerem tel. 47 754 25 70 lub 47 754 25 93, bądź mailowo na adres:
dyzurny-torun-rubinkowo@bg.policja.gov.pl.

Gdzie: Toruń
TAGI: ToruńRubinkowohulajnogapotrącenie
Screen z nagrania z monitoringu. / Fot. Materiały policji
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Dr Jacek Janiszewski: Rodzice nie zdają sobie sprawy, że ich dziecko też może być zagrożeniem

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Toruń

Znasz tę kobietę? Szuka jej policja. Kierując hulajnogą, doprowadziła do upadku seniorki

Policjanci z komisariatu na toruńskim Rubinkowie ustalili wizerunek kobiety, która potrąciła 78-letnią pieszą, a następnie oddaliła się.

TB
2026-10-14, 11:43
REGION

Dr Jacek Janiszewski: Rodzice nie zdają sobie sprawy, że ich dziecko też może być zagrożeniem

Blisko połowa uczniów nie poszła w miniony piątek do szkoły, mimo, że policja w oficjalnych komunikatach zaprzeczala pogłoskom o tzw. „krwawym piątku"…

Agnieszka Marszał TB
2026-10-14, 09:00
Włocławek

Trzeci Wiek - Pierwsza Klasa. Tak seniorzy z Włocławka podbijają uniwersytet

Nieustannie chcą się uczyć i udowadniają, że na drodze do wiedzy na pewno nie stoi metryka. A bonusem jest przyjaźń. Studenci Włocławskiego Uniwersytetu…

Radosław Jagieła KB
2026-10-14, 07:58
Toruń

Proces o unieważnienie referendum w Radzyniu Chełmińskim. Pierwsza rozprawa: ponad 8 godzin

Przed Sądem Okręgowym w Toruniu rozpoczął się proces o unieważnienie referendum z 20 września 2026 roku, w którym odwołano burmistrza Radzynia Chełmińskiego…

Mariusz Luda KB
2026-10-13, 21:30
Chełmno

Poważny wypadek w powiecie chełmińskim. Dwie osoby ranne po zderzeniu aut w Jeleńcu [zdjęcia]

Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku na drodze powiatowej w miejscowości Jeleniec, niedaleko Papowa Biskupiego (powiat chełmiński). Zderzyły się tam…

Jarosław Wieprzycki KB
2026-10-13, 21:05
Bydgoszcz

W trzy sekundy kradną głos? Bydgoscy seniorzy uczą się demaskować cyberoszustów

Starszy człowiek w świecie nowych technologii. Jak wykorzystywać sztuczną inteligencję w codziennym życiu? Jak nie dać oszukać cyberprzestępcom? Wykłady…

Tatiana Adonis KB
2026-10-13, 21:00
Bydgoszcz

W środę w Berlinie konkursowe przesłuchanie audiodokumentu Polskiego Radia PiK [relacja]

Serial o katastrofie promu Jan Heweliusz i spowiedź strażnika obozu w Bośni i Hercegowinie to niektóre utwory prezentowane w czasie kolejnego dnia konkursu…

Michał Słobodzian KB
2026-10-13, 20:19
Bydgoszcz

Sukcesy, nagrody i wyzwania. Inauguracja roku akademickiego w bydgoskiej Akademii Muzycznej

Ponad 600 studentów rozpoczęło rok akademicki w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Blisko 200 z nich po raz pierwszy znalazło się w murach uczelni. W uroczystej…

Jarosław Wieprzycki KB
2026-10-13, 19:41
Włocławek

Ponad 70 lat historii od teraz w nowych murach. Zespół Szkół w Kowalu nareszcie jest u siebie

To historyczny moment dla szkolnej społeczności. Do tej pory placówka działała w budynku udostępnianym przez miasto. Wreszcie ma swój.

Marek Ledwosiński KB
2026-10-13, 19:00
Włocławek

Włocławek stawia na zielone. Ponad 38 mln zł będzie kosztować ekologiczny lifting [zdjęcia]

W planach są cztery inwestycje, na które miasto ma wydać ponad 38 milionów złotych. Jeszcze w październiku zacznie się budowa parku na osiedlu Południ…

Radosław Jagieła KB
2026-10-13, 18:20
Świecie nad Wisłą

Wypadek na drodze S5 w Sartowicach. Jedna osoba została poszkodowana

Do zdarzenia doszło ok. godz. 17:00, między węzłami Świecie Północ- Sartowice. Samochód zderzył się z barierami energochłonnymi.

Redakcja KB
2026-10-13, 18:18
Toruń

Kulinarna rewolucja w przedszkolach i szkołach. Sprawdziliśmy, co myślą o niej dzieci

Limity na cukier, sól i tłuszcz, mniej mięsa, więcej dań roślinnych i ryb. Od września - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia - przedszkolne i szkolne…

Monika Kaczyńska BN
2026-10-13, 17:40
więcej wiadomości
0:00 0:00