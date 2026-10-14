Znasz tę kobietę? Szuka jej policja. Kierując hulajnogą, doprowadziła do upadku seniorki

Policjanci z komisariatu na toruńskim Rubinkowie ustalili wizerunek kobiety, która potrąciła 78-letnią pieszą, a następnie oddaliła się.
Do zdarzenia doszło 21 sierpnia przy ul. Piskorskiej 12a w Toruniu. W ustaleniu wizerunku kobiety pomogło nagranie z monitoringu. Policja prowadzi czynności w tej sprawie.
Osoby, które były bezpośrednimi świadkami tego zdarzenia albo posiadają informacje na temat kierującej hulajnogą elektryczną kobietą, proszone są o kontakt z policją pod numerem tel. 47 754 25 70 lub 47 754 25 93, bądź mailowo na adres:
dyzurny-torun-rubinkowo@bg.policja.gov.pl.