Jest nowy pomysł na uratowanie zadłużonego grudziądzkiego szpitala - dowiedziało się PR PiK

Z naszych informacji wynika, że lecznica ma zostać wpisana na listę szpitali marszałkowskich, co w rozmowie z reporterem PR PiK potwierdził prezydent Grudziądza.

Zobowiązania lecznicy przekroczyły już ponad 600 milionów złotych. To najbardziej zadłużony szpital w kraju.



- Biorąc pod uwagę jego rozmiar oraz znaczenie strategiczne - powinien funkcjonować w sieci szpitali marszałkowskich - mówi Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. - Jestem przekonany, że jeszcze w tym miesiącu zapadną decyzje w tej sprawie.



Dodatkowo miasto próbuje poradzić sobie z rosnącym zadłużeniem w inny sposób.



- Zbudowaliśmy konsorcjum banków, które pracują nad strukturą refinansowania naszego zadłużenia - mówi prezydent Grudziądza.



Szczegóły tego planu mają zostać zaprezentowane 21 października na zwołanej sesji nadzwyczajnej z udziałem marszałka.



Dodajmy, że sytuacja jest na tyle powaźna, że szpital ma od jakiegoś czasu problemy z regularnym wypłacaniem wynagrodzenia swoim pracownikom.