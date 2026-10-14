Szpital w Grudziądzu ma problemy z regularnym wypłacaniem wynagrodzenia swoim pracownikom. / Fot. Marcin Doliński
Grudziądz

Jest nowy pomysł na uratowanie zadłużonego grudziądzkiego szpitala - dowiedziało się PR PiK

Szpital w Grudziądzu ma problemy z regularnym wypłacaniem wynagrodzenia swoim pracownikom. / Fot. Marcin Doliński
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Z naszych informacji wynika, że lecznica ma zostać wpisana na listę szpitali marszałkowskich, co w rozmowie z reporterem PR PiK potwierdził prezydent Grudziądza.

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Zobowiązania lecznicy przekroczyły już ponad 600 milionów złotych. To najbardziej zadłużony szpital w kraju.

- Biorąc pod uwagę jego rozmiar oraz znaczenie strategiczne - powinien funkcjonować w sieci szpitali marszałkowskich - mówi Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. - Jestem przekonany, że jeszcze w tym miesiącu zapadną decyzje w tej sprawie.

Dodatkowo miasto próbuje poradzić sobie z rosnącym zadłużeniem w inny sposób.

- Zbudowaliśmy konsorcjum banków, które pracują nad strukturą refinansowania naszego zadłużenia - mówi prezydent Grudziądza.

Szczegóły tego planu mają zostać zaprezentowane 21 października na zwołanej sesji nadzwyczajnej z udziałem marszałka.

Dodajmy, że sytuacja jest na tyle powaźna, że szpital ma od jakiegoś czasu problemy z regularnym wypłacaniem wynagrodzenia swoim pracownikom.

Relacja Marcina Dolińskiego
Gdzie: Grudziądz
TAGI: szpitalGrudziądzpieniądzezadłużenie
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