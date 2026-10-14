Jazz Od Nowa Festival potrwa w Toruniu do soboty. / Fot. Materiąły organizatorów
Toruń

W Toruniu rozpoczyna się Jazz Od Nowa Festival. Czym wyróżnia się tegoroczna edycja?

Jazz Od Nowa Festival potrwa w Toruniu do soboty. / Fot. Materiąły organizatorów
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Jak zawsze czeka nas niezwykle różnorodna uczta muzyczna. A to za sprawą zaproszonych gości. W tym roku szczególnie mocno będzie słychać Afrykę.

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Zwierzęta na scenie zdemaskują człowieka. Prawda o ludziach na Festiwalu „Spotkania”
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- Będą muzycy z tak egzotycznych dla nas krajów jak Burkina Faso, Ghana, Gambia... Będzie dużo muzyki etnicznej z dominującym instrumentem o nazwie - kora. To długi instrument strunowy, który można porównać do lutni - opowiada twórca festiwalu Maurycy Męczekalski. - Różne style i gatunki. Wystąpią zarówno soliście, duety, jak i sekstety.


Będzie to już 26 edycja tego wydarzenia. Jednym z gości festiwalu będzie także Krzesimir Dębski, który wystąpi ze swoim zespołem String Connection.
  • Jazz Od Nowa Festival odbywa się w Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa " w Toruniu od środy (14 października) i potrwa do soboty.
  • Wszystkie koncerty rozpoczynają się o godzinie 20.
Wydarzeniu patronuje Polskie Radio PiK.

Z Maurycym Męczekalskim rozmawia Iwona Muszytowska-Rzeszotek
Gdzie: Toruń
TAGI: Toruńjazzod nowakorakoncert
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