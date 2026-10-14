W Toruniu rozpoczyna się Jazz Od Nowa Festival. Czym wyróżnia się tegoroczna edycja?

Jak zawsze czeka nas niezwykle różnorodna uczta muzyczna. A to za sprawą zaproszonych gości. W tym roku szczególnie mocno będzie słychać Afrykę.
- Będą muzycy z tak egzotycznych dla nas krajów jak Burkina Faso, Ghana, Gambia... Będzie dużo muzyki etnicznej z dominującym instrumentem o nazwie - kora. To długi instrument strunowy, który można porównać do lutni - opowiada twórca festiwalu Maurycy Męczekalski. - Różne style i gatunki. Wystąpią zarówno soliście, duety, jak i sekstety.
- Jazz Od Nowa Festival odbywa się w Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa " w Toruniu od środy (14 października) i potrwa do soboty.
- Wszystkie koncerty rozpoczynają się o godzinie 20.