Mysia Wieża i Jezioro Gopło w Kruszwicy zostały Cudem Polski 2026 w województwie kujawsko-pomorskim

Znamy już wyniki plebiscytu magazynu „National Geographic Traveler”, w którym internauci wybierali najciekawsze miejsca w kraju.
Kruszwica zachwyca połączeniem historii - związanej z legendą o królu Popielu - i walorów przyrodniczych Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia.
– Tegoroczna edycja Cudów Polski „National Geographic Traveler” po raz kolejny udowodniła, jak wielki potencjał turystyczny kryje się poza najbardziej znanymi atrakcjami naszego kraju – napisał Łukasz Załuski, redaktor naczelny „National Geographic Polska”.
- W głosowaniu w całej Polsce oddano ponad 220 tysięcy głosów.