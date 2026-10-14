Jezioro Gopło. /fot. gminakruszwica.pl / archiwum
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Mysia Wieża i Jezioro Gopło w Kruszwicy zostały Cudem Polski 2026 w województwie kujawsko-pomorskim

Jezioro Gopło. /fot. gminakruszwica.pl / archiwum
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Znamy już wyniki plebiscytu magazynu „National Geographic Traveler”, w którym internauci wybierali najciekawsze miejsca w kraju.

Kruszwica zachwyca połączeniem historii - związanej z legendą o królu Popielu - i walorów przyrodniczych Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia.

– Tegoroczna edycja Cudów Polski „National Geographic Traveler” po raz kolejny udowodniła, jak wielki potencjał turystyczny kryje się poza najbardziej znanymi atrakcjami naszego kraju – napisał Łukasz Załuski, redaktor naczelny „National Geographic Polska”.

  • W głosowaniu w całej Polsce oddano ponad 220 tysięcy głosów.


TAGI: GopłoKruszwicaNational Geographic Travelerplebiscytcuda Polski
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