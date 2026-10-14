Trwa naprawa pęknięć w betonowym nabrzeżu nad Wisłą w bydgoskim Fordonie

Obecnie nie można wchodzić na część betonowych schodów. Nabrzeże jest naprawiane. Planowany koniec zakończenia prac to listopad tego roku.

W czerwcu informowaliśmy, że beton pęka wzdłuż całości konstrukcji od strony wody. W pierwszych dniach października rozpoczęły się prace naprawcze.





- Roboty są prowadzone na prawej części nabrzeża - od strony zjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. Zakres prac obejmuje śrutowanie powierzchni betonowej i jej uszlachetnienie poprzez młoteczkowanie, a następnie wykonanie hydrofobizacji powierzchni - mówi rzeczniczka prezydenta Bydgoszczy Marta Stachowiak. - Zanim te prace się rozpoczęły odbyło się spotkanie z przedstawicielami rady ds. estetyki miasta. Planowany koniec zakończenia prac to listopad bieżącego roku.

Bulwary nad Wisłą w Starym Fordonie otwarto 4 lata temu. Obok betonowego nabrzeża znajdują się także plac zabaw, ścianka wspinaczkowa, skatepark,boisko i polana do imprez plenerowych.

W czerwcu informowaliśmy, że m.in.członkowie Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu niepokoili się pęknięciami w betonie na bulwarach, obawiając się, że w wyniku mrozów szczeliny mogą się powiększać.Przedstawiciele władz miasta już jesienią ubiegłego roku - w okresie gwarancyjnym - zgłosili wykonawcy rysy i punktowe odpryski w konstrukcji nabrzeża i wezwali do naprawy. Zostanie ona wykonana na koszt inwestora w ramach gwarancji.