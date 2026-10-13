Żandarmeria i prokuratura wojskowa badają sprawę fragmentów obiektu latającego na plaży w Karwi

Zgłoszenie o natrafieniu przez osobę postronną na obiekt przypominający drona wpłynęło do służb we wtorek około godz. 18.30.

Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem Prokuratora Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi (Pomorskie) fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego— poinformował we wtorek rzecznik Komendanta Głównego ŻW ppłk Dariusz Rozkosz.



Jak poinformowała oficer prasowy KPP w Pucku asp. Agnieszka Selewska, dyżurny otrzymał informację za pośrednictwem Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli teren oraz powiadomili prokuraturę i właściwe służby.





Wojsko zapowiedziało, że o kolejnych ustaleniach będzie informować na bieżąco.