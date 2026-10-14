Dr Jacek Janiszewski: Rodzice nie zdają sobie sprawy, że ich dziecko też może być zagrożeniem

Blisko połowa uczniów nie poszła w miniony piątek do szkoły, mimo, że policja w oficjalnych komunikatach zaprzeczala pogłoskom o tzw. „krwawym piątku". Dlaczego tak łatwo ulegamy dezinformacji?
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Blisko połowa uczniów nie poszła w miniony piątek do szkoły, mimo, że policja w oficjalnych komunikatach zaprzeczala pogłoskom o tzw. „krwawym piątku". Dlaczego tak łatwo ulegamy dezinformacji?
Blisko połowa uczniów nie poszła w miniony piątek do szkoły, mimo, że policja w oficjalnych komunikatach zaprzeczala pogłoskom o tzw. „krwawym piątku"…
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