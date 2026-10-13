Poważny wypadek w powiecie chełmińskim. Dwie osoby są ranne po zderzeniu aut w Jeleńcu/fot. Km PSP Chełmno
Chełmno

Poważny wypadek w powiecie chełmińskim. Dwie osoby ranne po zderzeniu aut w Jeleńcu [zdjęcia]

Poważny wypadek w powiecie chełmińskim. Dwie osoby są ranne po zderzeniu aut w Jeleńcu/fot. Km PSP Chełmno
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Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku na drodze powiatowej w miejscowości Jeleniec, niedaleko Papowa Biskupiego (powiat chełmiński). Zderzyły się tam dwa samochody osobowe.

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Jedną osobę do szpitala zabrała karetka, drugą śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.

  • Droga wciąż jest zablokowana - stan na godz. 21:00. Przyczyny wypadku ustala policja.

Gdzie: Chełmno
Uwaga: Na sygnale
TAGI: wypadekJeleniecpowiat chełmiński
Poważny wypadek w powiecie chełmińskim. Dwie osoby są ranne po zderzeniu aut w Jeleńcu/fot. Km PSP Chełmno
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