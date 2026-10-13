Donald Trump o bazie wojskowej USA w Polsce: „Zobaczymy, ale oni za nią zapłacą"

Prezydent Stanów Zjednoczonych nie podjął ostatecznej decyzji co do amerykańskiej bazy w Polsce. Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami oświadczył, że Polacy chcą zbudować amerykańską bazę wojskową w swoim kraju. Projekt miałby być jednak finansowany z polskich funduszy.

Prezydent kolejny raz w ciągu ostatnich miesięcy skomentował sprawę powstania amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Donald Trump mówił o tym przed swoim odlotem na Alaskę, gdzie podczas wiecu wspierać będzie lokalną partię republikańską.



- Polska chce zbudować bazę. Zobaczymy, ale oni za nią zapłacą - podkreślił amerykański prezydent w odpowiedzi na pytanie dziennikarzy.



Polska strona wciąż nie dostała jednoznacznej odpowiedzi, jakie jest stanowisko Waszyngtonu w tej sprawie.

Donald Trump kilkakrotnie już sugerował, że taka baza powstanie. W połowie września prezydent stwierdził, że nowa baza stanowiłaby „historyczny krok dla sojuszu amerykańsko-polskiego.



„Polski rząd prawdopodobnie z zadowoleniem przyjmie te słowa, zwłaszcza w obliczu rosnących obaw, że trwająca pełnoskalowa wojna Rosji przeciwko sąsiedniej Ukrainie może rozlać się na terytorium NATO" ocenia stacja CBS News.