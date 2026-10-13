Proces o unieważnienie referendum w Radzyniu Chełmińskim/fot. Mariusz Luda
Toruń

Proces o unieważnienie referendum w Radzyniu Chełmińskim. Pierwsza rozprawa: ponad 8 godzin

Proces o unieważnienie referendum w Radzyniu Chełmińskim/fot. Mariusz Luda
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Przed Sądem Okręgowym w Toruniu rozpoczął się proces o unieważnienie referendum z 20 września 2026 roku, w którym odwołano burmistrza Radzynia Chełmińskiego, Macieja Górala.

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Grupa mieszkańców domaga się stwierdzenia nieważności głosowania z powodu nieprawidłowości, które mogły wpłynąć na jego wynik.

Świadkowie odpierali zarzuty o wyborcze manipulacje, ale nie wypierali się telefonów do znajomych.
Zeznania składali m.in. przewodniczący, ale i członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych. Sędzia Justyna Piś-Barganowska pytała o:
  • organizację referendum
  • prawidłowe przeprowadzanie głosowania
  • agitację wyborczą
  • wymianę informacji
  • dowóz głosujących pod lokale wyborcze.
Przesłuchano 25 z 27 świadków. Wszyscy zaprzeczyli, by agitowali, choć telefony do znajomych mogły się zdarzać.

- Byłem tylko ciekaw, czy znajoma poszła na wybory, czy nie poszła. I po to wykonałem ten telefon.

Nie było też żadnych zorganizowanych dowozów, chyba że w ramach pomocy sąsiedzkiej.

- Sąsiad przyjechał samochodem, właśnie tym busem, i przyjechał razem z moimi sąsiadami. Mamy sąsiadkę, ma chyba 73 lata. Później przyjechał drugi raz...

Nie było też wymiany informacji i rozmów o wynikach w trakcie referendum - zapewniali świadkowie wezwani przez niezadowoloną z przeprowadzonego referendum grupę mieszkańców Radzynia Chełmińskiego.

  • Kolejna rozprawa 27 października i nic nie wskazuje na to, by miała się tego dnia zakończyć. Sąd zapowiada dalsze przesłuchania i wzywa kolejnych świadków.

Relacja Mariusza Ludy
Gdzie: Toruń
TAGI: processądToruńreferendumodwołanieburmistrzaRadzyń Chełmiński
Proces o unieważnienie referendum w Radzyniu Chełmińskim/fot. Mariusz Luda Proces o unieważnienie referendum w Radzyniu Chełmińskim/fot. Mariusz Luda Proces o unieważnienie referendum w Radzyniu Chełmińskim/fot. Mariusz Luda Proces o unieważnienie referendum w Radzyniu Chełmińskim/fot. Mariusz Luda
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