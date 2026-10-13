Proces o unieważnienie referendum w Radzyniu Chełmińskim. Pierwsza rozprawa: ponad 8 godzin

Przed Sądem Okręgowym w Toruniu rozpoczął się proces o unieważnienie referendum z 20 września 2026 roku, w którym odwołano burmistrza Radzynia Chełmińskiego, Macieja Górala.

Grupa mieszkańców domaga się stwierdzenia nieważności głosowania z powodu nieprawidłowości, które mogły wpłynąć na jego wynik.

organizację referendum

prawidłowe przeprowadzanie głosowania

agitację wyborczą

wymianę informacji

dowóz głosujących pod lokale wyborcze.

Wszyscy zaprzeczyli, by agitowali,

Nie było też żadnych zorganizowanych dowozów

Nie było też wymiany informacji i rozmów o wynikach

Kolejna rozprawa 27 października i nic nie wskazuje na to, by miała się tego dnia zakończyć. Sąd zapowiada dalsze przesłuchania i wzywa kolejnych świadków.

Świadkowie odpierali zarzuty o wyborcze manipulacje, ale nie wypierali się telefonów do znajomych.Zeznania składali m.in. przewodniczący, ale i członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych. Sędzia Justyna Piś-Barganowska pytała o:Przesłuchano 25 z 27 świadków.choć telefony do znajomych mogły się zdarzać.- Byłem tylko ciekaw, czy znajoma poszła na wybory, czy nie poszła. I po to wykonałem ten telefon., chyba że w ramach pomocy sąsiedzkiej.- Sąsiad przyjechał samochodem, właśnie tym busem, i przyjechał razem z moimi sąsiadami. Mamy sąsiadkę, ma chyba 73 lata. Później przyjechał drugi raz...w trakcie referendum - zapewniali świadkowie wezwani przez niezadowoloną z przeprowadzonego referendum grupę mieszkańców Radzynia Chełmińskiego.