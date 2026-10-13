Wykład w ramach „Dni Seniorek i Seniorów
Bydgoszcz

W trzy sekundy kradną głos? Bydgoscy seniorzy uczą się demaskować cyberoszustów

Wykład w ramach „Dni Seniorek i Seniorów" w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis
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Starszy człowiek w świecie nowych technologii. Jak wykorzystywać sztuczną inteligencję w codziennym życiu? Jak nie dać oszukać cyberprzestępcom? Wykłady i warsztaty m.in. na ten temat zorganizowano w ramach trwających w Bydgoszczy „Dni Seniorek i Seniorów".

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Jakie zawody może wykonywać sztuczna inteligencja? Jakie studia wybierać w czasach AI?

Mateusz Wyrwicki z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przekonuje, że sztuczna inteligencja jest szansą, tylko trzeba racjonalnie z niej korzystać.

- Bardzo dużo zmyśla, ale ogólnie jest pomocnikiem, jest w stanie wytłumaczyć np. zapis na recepcie, urzędowe pismo, może podpowiedzieć, jak upiec sernik, ale trzeba AI sprawdzać. Staram się seniorów przekonać, że zapytania odnośnie do spraw medycznych zawsze należy potwierdzić u lekarza i dalej: u prawnika czy u jakiegoś fachowca z danej branży.

Łatwo nie jest, ale nie ma opcji: krok wstecz.

- Wnuk mi tłumaczył, na czym to wszystko polega, a ja w dalszym ciągu nie rozumiem. I dlatego bardzo chętnie dzisiaj wysłucham wykładów. No tak, w komórce to już jest dużo tych spraw „sztucznych”.

- Korzystam ze sztucznej inteligencji, jeśli chodzi na przykład o moje wyniki, bo miałam i AI mi to wytłumaczyła, a pani doktor potwierdziła. Jednak aż tak dużo tego nie używam.

- No ja muszę korzystać, bo jeżeli korzystam z telefonu, to cały czas tam jest ta inteligencja- mówili uczestnicy wykładów.

Sztuczna inteligencja to tylko jeden temat. Kolejnym, równie obszernym jest cyberbezpieczeństwo.

- Tyle się słyszy, że oszukują ludzi. Podszywają się np. pod banki i inne instytucje. Boję się.
- Nie ma samych plusów. Zdarzają się jakieś oszustwa, dlatego chcę zobaczyć, na co mam się uczulić.
- Nie wiadomo, w co wierzyć, w co nie.
- Wystarczą ponoć trzy sekundy zarejestrowania czyjegoś głosu i już można sfałszować ten głos.

Więcej na ten temat w relacji Tatiany Adonis, a program senioralnych wydarzeń jest: TUTAJ

Relacja Tatiany Adonis
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: cyberbezpieczeństwoseniorzyInternetkomórkaAIstronyrejestrowaniegłospolicjaedukacjaświadomośćBydgoszczkujawsko-pomorskie
Wykład w ramach „Dni Seniorek i Seniorów" w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis Wykład w ramach „Dni Seniorek i Seniorów" w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis Wykład w ramach „Dni Seniorek i Seniorów" w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis
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