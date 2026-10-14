Fot. Ilustracyjne
Włocławek

Trzeci Wiek - Pierwsza Klasa. Tak seniorzy z Włocławka podbijają uniwersytet

Fot. Ilustracyjne
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Nieustannie chcą się uczyć i udowadniają, że na drodze do wiedzy na pewno nie stoi metryka. A bonusem jest przyjaźń. Studenci Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli kolejny rok akademicki.

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- Jestem tutaj prawie 15 lat.
- Tu jest pięknie, tu jest milutko. Spotyka się ludzi, swoich ludzi.
- Ja uwielbiam ten nasz uniwersytet. Jest wspaniały, ciągle coś nowego się dzieje.
- Tu się chodzi na prace ręczne, na języki, jedzie się na wycieczkę, ale też można się spotkać z koleżankami, a to przecież też jest bardzo ważne.
- Na uniwersytecie różne ciekawe rzeczy się dzieją: są wykłady na różne tematy. Jest policja, panie z ZUS nam opowiadają takie sprawy potrzebne, podstawowe, np. jak się chronić, jak się nie dać oszukać przede wszystkim. No i spotykamy się z dziewczynami, rozmawiamy.

Część zajęć jest odpłatna, część nie. Szczegóły w relacji Radosława Jagieły i na plakacie:

oplaty-wutw-2026

Relacja Radosława Jagieły
Gdzie: Włocławek
TAGI: uniwersytettrzeciegowiekuseniorzyw szkolezabawanaukatowarzystwoUTWWłocławekkujawsko-pomorskie
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