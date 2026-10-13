Sukcesy, nagrody i wyzwania. Inauguracja roku akademickiego w bydgoskiej Akademii Muzycznej

Ponad 600 studentów rozpoczęło rok akademicki w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Blisko 200 z nich po raz pierwszy znalazło się w murach uczelni. W uroczystej inauguracji roku akademickiego wzięli udział zarówno studenci pierwszego roku, jak i absolwenci.

- Czujemy ekscytację. Grono studentów mówi Polsce, że jest to jedna z najlepszych uczelni.



- Studiowałam tutaj sześć lat z przerwą i bardzo się cieszę, że mogłam też studiować w tym nowym budynku. Był to super czas – mówili student i absolwentka bydgoskiej Akademii Muzycznej.



- Jeśli chodzi o wyzwania artystyczne i dydaktyczne, to one są przed nami - mówiła profesor Elżbieta Wtorkowska, rektor Akademii Muzycznej.

- Jesteśmy bardzo dumni z tego, że Konferencja Rektorów Polskich Uczelni wybrała właśnie bydgoską Akademię Muzyczną jako miejsce swojego listopadowego posiedzenia. Generalnie nastawieni jesteśmy na dydaktykę i na sprawy artystyczne, więc myślę, że ten worek pełen sukcesów przed nami.



