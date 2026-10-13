Wypadek na drodze S5 w Sartowicach. Jedna osoba została poszkodowana

Serial o katastrofie promu Jan Heweliusz i spowiedź strażnika obozu w Bośni i Hercegowinie to niektóre utwory prezentowane w czasie kolejnego dnia konkursu…
Ponad 600 studentów rozpoczęło rok akademicki w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Blisko 200 z nich po raz pierwszy znalazło się w murach uczelni. W uroczystej…
To historyczny moment dla szkolnej społeczności. Do tej pory placówka działała w budynku udostępnianym przez miasto. Wreszcie ma swój.
W planach są cztery inwestycje, na które miasto ma wydać ponad 38 milionów złotych. Jeszcze w październiku zacznie się budowa parku na osiedlu Południ…
Do zdarzenia doszło ok. godz. 17:00, między węzłami Świecie Północ- Sartowice. Samochód zderzył się z barierami energochłonnymi.
Limity na cukier, sól i tłuszcz, mniej mięsa, więcej dań roślinnych i ryb. Od września - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia - przedszkolne i szkolne…
Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe wystąpiła do jednostki nadrzędnej o przeniesienie postępowania do innej jednostki ze względu na konieczność zachowania…
„Pamiętnik Polski” dotyczy wybitnych postaci ze świata naszej kultury. Ilustrowane dźwiękiem biografie opowiada historyk Małgorzata Jarocińska.
Policjanci z bydgoskiego wydziału narkotykowego zatrzymali 42-letniego mieszkańca Wzgórza Wolności oraz dwóch mężczyzn z powiatu bydgoskiego i nakielskiego…
Problem wydłużających się „medalowych" procedur wojewoda kujawsko-pomorski zgłaszał Kancelarii Prezydenta RP już w maju. Wtedy chodziło o opóźnienia…
Małżonkowie wykazali się wyjątkową czujnością i przekazali oszustów w ręce prawdziwych policjantów. Co więcej, jednego z nich nawet wpuścili do domu…
Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej nadzoruje śledztwo w sprawie przestępstwa dotyczącego produkcji oraz obrotu znacznymi ilościami substancji psychot…