W środę w Berlinie konkursowe przesłuchanie audiodokumentu Polskiego Radia PiK [relacja]

Serial o katastrofie promu Jan Heweliusz i spowiedź strażnika obozu w Bośni i Hercegowinie to niektóre utwory prezentowane w czasie kolejnego dnia konkursu Prix Europa w Berlinie. To jeden z najbardziej prestiżowych konkursów na świecie. W kategorii dokument radiowy o nagrody walczą dziennikarze Polskiego Radia PiK Żaneta Walentyn i Michał Słobodzian.

Z Berlina relacjonuje Michał Słobodzian:





- Nasze przesłuchanie już jutro (środa, 14 października), więc emocje są coraz większe, natomiast dziś mieliśmy okazję posłuchać innej polskiej pracy. „Dzień, w którym przewrócił się prom” to opowieść o katastrofie Jana Heweliusza. Ten audiodokument startuje w kategorii „serial”, więc nie konkurujemy. Materiał został bardzo ciepło przyjęty, bo to fantastycznie udźwiękowiona i zrealizowana opowieść o wydarzeniach z 1993 roku. Jest skupiona wokół osób, które były zapomniane, czyli na przykład wdów po marynarzach.

Były także historie, które zapowiadały się bardzo ciekawie, ale trochę nas rozczarowały , jak choćby chorwacka opowieść o człowieku, który w czasie wojny w Bośni i Hercegowinie przez 15 lat był strażnikiem w obozie. Torturował, mordował. Później zmienił swoje życie, no ale ta opowieść nie była zbyt pogłębiona, więc mieliśmy wątpliwości, czy faktycznie ta przemiana zaszła - mówił Michał Słobodzian.



