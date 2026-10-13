W środę w Berlinie konkursowe przesłuchanie audiodokumentu Polskiego Radia PiK [relacja]

Serial o katastrofie promu Jan Heweliusz i spowiedź strażnika obozu w Bośni i Hercegowinie to niektóre utwory prezentowane w czasie kolejnego dnia konkursu Prix Europa w Berlinie. To jeden z najbardziej prestiżowych konkursów na świecie. W kategorii dokument radiowy o nagrody walczą dziennikarze Polskiego Radia PiK Żaneta Walentyn i Michał Słobodzian.
Z Berlina relacjonuje Michał Słobodzian:
- Nasze przesłuchanie już jutro (środa, 14 października), więc emocje są coraz większe, natomiast dziś mieliśmy okazję posłuchać innej polskiej pracy. „Dzień, w którym przewrócił się prom” to opowieść o katastrofie Jana Heweliusza. Ten audiodokument startuje w kategorii „serial”, więc nie konkurujemy. Materiał został bardzo ciepło przyjęty, bo to fantastycznie udźwiękowiona i zrealizowana opowieść o wydarzeniach z 1993 roku. Jest skupiona wokół osób, które były zapomniane, czyli na przykład wdów po marynarzach.
Były także historie, które zapowiadały się bardzo ciekawie, ale trochę nas rozczarowały, jak choćby chorwacka opowieść o człowieku, który w czasie wojny w Bośni i Hercegowinie przez 15 lat był strażnikiem w obozie. Torturował, mordował. Później zmienił swoje życie, no ale ta opowieść nie była zbyt pogłębiona, więc mieliśmy wątpliwości, czy faktycznie ta przemiana zaszła - mówił Michał Słobodzian.
- W konkursie startuje audiodokument Żanety Walentyn i Michała Słobodziana pt. „Tu się nie płacze". To wielkie dokumentalne i artystyczne przedsięwzięcie powstało dzięki zaangażowaniu znakomitych radiowców, realizatorów, aktorów i muzyków.
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