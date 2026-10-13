Ponad 70 lat historii od teraz w nowych murach. Zespół Szkół w Kowalu nareszcie jest u siebie

To historyczny moment dla szkolnej społeczności. Do tej pory placówka działała w budynku udostępnianym przez miasto. Wreszcie ma swój.

W obiekcie znajdą się ogólniak i wieloprofilowe technikum. Szkoła podlega pod samorząd powiatowy, zatem wstęgę przecinał włocławski starosta Roman Gołębiewski:





- Otwieramy nowy budynek szkoły - Zespołu Szkół w Kowalu, szkoły, która nigdy w swojej ponad 70-letniej historii nie miała własnej siedziby - podkreślał Roman Gołębiewski.





- To pokazuje, jak ten dzień jest historycznie ważny dla społeczności, uczniów i nauczycieli. Inwestycja jest warta 13 milionów złotych. Blisko 6 milionów złotych to wsparcie z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Cieszę się, że w dość krótkim czasie i w trudnych warunkach realizacyjnych, bo prace trwały na żywym organizmie, udało nam się tę inwestycję zrealizować.





Liceum Ogólnokształcące jest najstarszą szkołą w Zespole Szkół w Kowalu.

Przez 75 lat korzystało z uprzejmości władz miasta Kowala i wynajmowało część pomieszczeń na drugim piętrze.

W szkole uczy się ok. 200 osób w systemie dziennym i 100 w systemie zaocznym.



