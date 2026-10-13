Włocławek stawia na zielone. Ponad 38 mln zł będzie kosztować ekologiczny lifting [zdjęcia]

W planach są cztery inwestycje, na które miasto ma wydać ponad 38 milionów złotych. Jeszcze w październiku zacznie się budowa parku na osiedlu Południe.

- To jest inwestycja z włocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Pozyskaliśmy na nią dofinansowanie z funduszy szwajcarskich. Ma tu powstać park, w którym między innymi będzie ścianka wspinaczkowa, która potem będzie również wykorzystywana do kina plenerowego - mówi Jakub Sztejnwald z Biura Prezydenta Włocławka.





Fundusze szwajcarskie przyczynią się również do zmian na dawnym osiedlu Grzywno. Do zagospodarowania jest ponad 15 hektarów - plany Urzędu Miasta zakładają gruntowną rewitalizację tego terenu.





- W planach są: skatepark, pumptrack, ścieżki sprawnościowe, siłownia plenerowa, zespół boisk rekreacyjnych, strefa zabaw edukacyjnych, plac zabaw. Prowadzimy kompleksowe działanie zmierzające do stworzenia dużego parku - podkreśla Jakub Sztejnwald.









