Narożnik ulic Zbiegniewskiej i Wiejskiej na osiedlu Południe - tutaj ma powstać jeden z nowych parków we Włocławku/fot. Radosław Jagieła
Włocławek

Włocławek stawia na zielone. Ponad 38 mln zł będzie kosztować ekologiczny lifting [zdjęcia]

Narożnik ulic Zbiegniewskiej i Wiejskiej na osiedlu Południe - tutaj ma powstać jeden z nowych parków we Włocławku/fot. Radosław Jagieła
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W planach są cztery inwestycje, na które miasto ma wydać ponad 38 milionów złotych. Jeszcze w październiku zacznie się budowa parku na osiedlu Południe.

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- To jest inwestycja z włocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Pozyskaliśmy na nią dofinansowanie z funduszy szwajcarskich. Ma tu powstać park, w którym między innymi będzie ścianka wspinaczkowa, która potem będzie również wykorzystywana do kina plenerowego - mówi Jakub Sztejnwald z Biura Prezydenta Włocławka.

Fundusze szwajcarskie przyczynią się również do zmian na dawnym osiedlu Grzywno. Do zagospodarowania jest ponad 15 hektarów - plany Urzędu Miasta zakładają gruntowną rewitalizację tego terenu.

- W planach są: skatepark, pumptrack, ścieżki sprawnościowe, siłownia plenerowa, zespół boisk rekreacyjnych, strefa zabaw edukacyjnych, plac zabaw. Prowadzimy kompleksowe działanie zmierzające do stworzenia dużego parku - podkreśla Jakub Sztejnwald.



  • Trwa procedura wyboru wykonawcy.
  • Podobnie jest przy dwóch kolejnych inwestycjach.
  • Przy ulicy Barskiej w planach jest nowy park kieszonkowy z placem zabaw, altanami i siedziskami z motywami włocławskiego fajansu.
  • Z kolei na osiedlu Rybnica powstanie park z boiskami wielofunkcyjnymi i siłownią zewnętrzną.

Mówi Jakub Sztejnwald z Biura Prezydenta Włocławka Mówi Jakub Sztejnwald z Biura Prezydenta Włocławka
Gdzie: Włocławek
TAGI: parkinoweWłocławektereny. zaniedbanerewitalizacja
Narożnik ulic Zbiegniewskiej i Wiejskiej na osiedlu Południe - tutaj ma powstać jeden z nowych parków we Włocławku/fot. Radosław Jagieła Narożnik ulic Zbiegniewskiej i Wiejskiej na osiedlu Południe - tutaj ma powstać jeden z nowych parków we Włocławku/fot. Radosław Jagieła Narożnik ulic Zbiegniewskiej i Wiejskiej na osiedlu Południe - tutaj ma powstać jeden z nowych parków we Włocławku/fot. Radosław Jagieła Narożnik ulic Zbiegniewskiej i Wiejskiej na osiedlu Południe - tutaj ma powstać jeden z nowych parków we Włocławku/fot. Radosław Jagieła Narożnik ulic Zbiegniewskiej i Wiejskiej na osiedlu Południe - tutaj ma powstać jeden z nowych parków we Włocławku/fot. Radosław Jagieła
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Włocławek stawia na zielone. Ponad 38 mln zł będzie kosztować ekologiczny lifting [zdjęcia]

W planach są cztery inwestycje, na które miasto ma wydać ponad 38 milionów złotych. Jeszcze w październiku zacznie się budowa parku na osiedlu Południ…

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