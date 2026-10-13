Ponad 11 kg narkotyków w komórce lokatorskiej na bydgoskim Wzgórzu Wolności [wideo]

Policjanci z bydgoskiego wydziału narkotykowego zatrzymali 42-letniego mieszkańca Wzgórza Wolności oraz dwóch mężczyzn z powiatu bydgoskiego i nakielskiego. Śledztwo w ich sprawie prowadzone było od maja i dotyczyło dystrybucji zakazanych substancji.

W komórce lokatorskiej 42-latka zabezpieczono ponad 11 kg zabronionych środków (10 kg mefedronu, 1 kg marihuany, 400 g kokainy) o wartości ponad 600 tysięcy złotych, a także sprzęt do ich pakowania. Poza tym w schowku znaleziono: wagi elektroniczne, pojemniki plastikowe, zgrzewarkę i opakowania foliowe.



