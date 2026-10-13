Zarzuty znieważenia odnoszą się do materiałów umieszczanych w mediach społecznościowych i dotyczą m.in. premiera Donalda Tuska/fot. PAP/Leszek Szymański
KRAJ I ŚWIAT

Sześć zarzutów usłyszał 46-latek z Obornik, który groził premierowi, politykom i dziennikarce

Zarzuty znieważenia odnoszą się do materiałów umieszczanych w mediach społecznościowych i dotyczą m.in. premiera Donalda Tuska/fot. PAP/Leszek Szymański
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Zarzuty znieważenia odnoszą się do materiałów umieszczanych w mediach społecznościowych i dotyczą premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i dziennikarki TVP.

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- Te trzy zarzuty zostały połączone z groźbami pod adresem tych osób - mówiła szefowa Prokuratury Rejonowej w Obornikach prokurator Katarzyna Sill-Szułczyńska.

- W niektórych informacjach publicznie nawoływał do popełnienia przestępstwa zabójstwa. I to dotyczy pana Tuska, pana Czarzastego i dziennikarki Telewizji Polskiej - dodała prokurator Sill-Szułczyńska.


  • Kolejne trzy zarzuty dotyczą znieważenia: ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, byłego prezydenta Lecha Wałęsy i posła Krzysztofa Paszyka. Mężczyzna przyznał się tylko do znieważania wymienionych osób.
  • Wobec 46-latka zastosowano dozór policji, zakaz publikowania treści o charakterze znieważającym w środkach masowego przekazu oraz zakaz opuszczania kraju. Zatrzymany mężczyzna nie był wcześniej karany. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Relacja IAR
TAGI: zarzutypremiermarszałekdziennikarkaTVPzagrożenieznieważeniegroźbazabójstwonawoływanie
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