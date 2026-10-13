Rozpoznajesz tych mężczyzn? Mogą mieć związek z pobiciem na Starym Rynku w Bydgoszczy

Bydgoscy policjanci proszą o pomoc w ustaleniu, kto jest na nagraniu z monitoringu. Szukają dwóch mężczyzn, którzy mogą mieć związek z pobiciem, do którego doszło 12 czerwca na Starym Rynku w Bydgoszczy.

Kryminalni z bydgoskiego Szwederowa prowadzą postępowanie w sprawie pobicia mężczyzny. Do zdarzenia doszło 12 czerwca. Zarejestrowano wizerunek mężczyzn mających związek z tym zdarzeniem. W tej sprawie prokurator wydał postanowienie o publikacji ich wizerunku.



Policjanci zbierają informacje mogące przyczynić się do ich identyfikacji na podstawie załączonych zdjęć. Informację można przekazać prowadzącemu sprawę policjantowi pod numerem telefonu 47 751 53 34, a także całodobowo pod numerami 47 751 52 69 lub 112, powołując się na znak sprawy L. dz. II Kr 1586/26.