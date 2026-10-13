Masowa produkcja psychotropów pod Inowrocławiem. Do akcji wkroczyli funkcjonariusze CBŚP/fot. Pexels/ilustracyjna
Inowrocław

Masowa produkcja psychotropów pod Inowrocławiem. Do akcji wkroczyli funkcjonariusze CBŚP

Masowa produkcja psychotropów pod Inowrocławiem. Do akcji wkroczyli funkcjonariusze CBŚP/fot. Pexels/ilustracyjna
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Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej nadzoruje śledztwo w sprawie przestępstwa dotyczącego produkcji oraz obrotu znacznymi ilościami substancji psychotropowych.

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- Jedna z czynności procesowych w śledztwie była wykonywana w miejscowości Cieślin obok Inowrocławia - przekazała Polskiemu Radiu PiK Małgorzata Moś-Brachowska, rzecznik prasowy prokuratury w Bielsko-Białej. - Z uwagi na dobro postępowania nie będą udzielane na ten moment żadne dodatkowe informacje - dodała.

Tajna akcja miała miejsce we wrześniu, o czym poinformował portal Ino.online.

Relacja Marcina Glapiaka
Gdzie: Inowrocław
Uwaga: Na sygnale
TAGI: psychotropycbśpInowrocławCieślinprokuratura okręgowa w Bielsku-Białej
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