Masowa produkcja psychotropów pod Inowrocławiem. Do akcji wkroczyli funkcjonariusze CBŚP

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej nadzoruje śledztwo w sprawie przestępstwa dotyczącego produkcji oraz obrotu znacznymi ilościami substancji psychotropowych.
- Jedna z czynności procesowych w śledztwie była wykonywana w miejscowości Cieślin obok Inowrocławia - przekazała Polskiemu Radiu PiK Małgorzata Moś-Brachowska, rzecznik prasowy prokuratury w Bielsko-Białej. - Z uwagi na dobro postępowania nie będą udzielane na ten moment żadne dodatkowe informacje - dodała.
Tajna akcja miała miejsce we wrześniu, o czym poinformował portal Ino.online.