„Pamiętnik Polski” - nowy cykl biograficzny na antenie Polskiego Radia PiK

„Pamiętnik Polski” dotyczy wybitnych postaci ze świata naszej kultury. Ilustrowane dźwiękiem biografie opowiada historyk Małgorzata Jarocińska.
W pierwszym odcinku poznajemy losy Adama Asnyka - pisarza, który uwielbiał gotować i chodzić po górach. Przyczynił się do powstania Towarzystwa Tatrzańskiego.
- Współorganizował wyprawę na Giewont, na którym umieszczono tablicę Towarzystwa Tatrzańskiego i nawet zorganizowano coś na wzór starożytnej libacji - wypito wino, na pustej butelce napisano nazwiska wszystkich uczestników wyprawy, a butelkę wrzucono do dołu. Kto wie, może jeszcze tam spoczywa - można usłyszeć we fragmencie materiału Ewy Dąbrowskiej.
Cały pierwszy odcinek „Pamiętnika Polski” do wysłuchania już po godzinie 18:00. Kolejny za miesiąc.