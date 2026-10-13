„Pamiętnik Polski” - nowy cykl biograficzny na antenie Polskiego Radia PiK
REGION

„Pamiętnik Polski” - nowy cykl biograficzny na antenie Polskiego Radia PiK

„Pamiętnik Polski” - nowy cykl biograficzny na antenie Polskiego Radia PiK
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„Pamiętnik Polski” dotyczy wybitnych postaci ze świata naszej kultury. Ilustrowane dźwiękiem biografie opowiada historyk Małgorzata Jarocińska.

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W pierwszym odcinku poznajemy losy Adama Asnyka - pisarza, który uwielbiał gotować i chodzić po górach. Przyczynił się do powstania Towarzystwa Tatrzańskiego.

- Współorganizował wyprawę na Giewont, na którym umieszczono tablicę Towarzystwa Tatrzańskiego i nawet zorganizowano coś na wzór starożytnej libacji - wypito wino, na pustej butelce napisano nazwiska wszystkich uczestników wyprawy, a butelkę wrzucono do dołu. Kto wie, może jeszcze tam spoczywa - można usłyszeć we fragmencie materiału Ewy Dąbrowskiej.

Cały pierwszy odcinek „Pamiętnika Polski” do wysłuchania już po godzinie 18:00. Kolejny za miesiąc.

Materiał Ewy Dąbrowskiej
TAGI: „Pamiętnik Polski”audycjacykl biograficznyPolskie Radio PiK
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