Wypadek na DK10 pod Bydgoszczą. Zderzenie osobówki z ciężarówką, jedna osoba ranna

Osobówka z ciężarówką zderzyły się na drodze krajowej nr 10 w Emilianowie, na trasie Bydgoszcz–Toruń. Jedna osoba została ranna.
Do zdarzenia doszło o 11:30. Wówczas wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia zakończyły się po godz. 13.
Osobówka z ciężarówką zderzyły się na drodze krajowej nr 10 w Emilianowie, na trasie Bydgoszcz–Toruń. Jedna osoba została ranna.
Do zdarzenia doszło o 11:30. Wówczas wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia zakończyły się po godz. 13.
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Osobówka z ciężarówką zderzyły się na drodze krajowej nr 10 w Emilianowie, na trasie Bydgoszcz-Toruń. Jedna osoba została ranna.
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