Wypadek na DK10 pod Bydgoszczą. Zderzenie osobówki z ciężarówką, jedna osoba ranna

Osobówka z ciężarówką zderzyły się na drodze krajowej nr 10 w Emilianowie, na trasie Bydgoszcz–Toruń. Jedna osoba została ranna.

Do zdarzenia doszło o 11:30. Wówczas wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia zakończyły się po godz. 13.