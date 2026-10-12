Olimpia Grudziądz poszła za ciosem. Drugie zwycięstwo z rzędu poprawiło sytuację w tabeli

Olimpia Grudziądz zdobyła cenne trzy punkty w 11. kolejce Betclic 2. Ligi. Grudziądzanie, grający w roli gospodarza, pokonali w Bytowie ostatnią w tabeli Resovię Rzeszów 1:0.

Olimpia ostatnio odniosła triumf w derbach, wygrywając na wyjeździe z Zawiszą Bydgoszcz. Szansa na zbudowanie małej serii była w poniedziałek spora. Podopieczni Dawida Pędziałka podjęli najsłabszą drużynę rozgrywek, która jeszcze nie zwyciężyła w spotkaniu.



Grudziądzka ekipa zrobiła, co do niej należało. O losach meczu zdecydował tylko jeden gol. Krótko przed przerwą drogę do bramki znalazł Artur Siemaszko. Później zespół z naszego regionu utrzymał drobną zaliczkę. Choć goście zdecydowanie częściej mieli piłkę przy nodze, nie potrafili tego wykorzystać.



Olimpia Grudziądz – Resovia Rzeszów 1:0 (0:0)

Bramka dla Olimpii: Siemaszko (43)



Dzięki wygranej Olimpia z dorobkiem 18 punktów awansowała na 6. miejsce w tabeli. Grudziądzanie wyprzedzili m.in. obecnie plasującego się na 8. pozycji Zawiszę.