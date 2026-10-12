Sokół Mogilno bez zwycięstwa. Drużyna z naszego regionu urwała tylko seta wicemistrzyniom Polski

Sokół & Hagric Mogilno z drugą porażką w swoim drugim występie w nowym sezonie Tauron Ligi Kobiet. Zespół z Mogilna w 2. kolejce uległ na wyjeździe KS DevelopResowi Rzeszów 1:3.

Gospodynie zaczęły spotkanie od mocnego uderzenia (7:2). Mogilnianki dość szybko odrobiły straty (13:13). Potem rywalki znów odskoczyły (20:17), a przyjezdne raz jeszcze doprowadziły do remisu (23:23). Ostatnie dwie akcje padły łupem faworytek. Kolejna odsłona od początku do końca należała do Rzeszowianek.



W trzeciej partii przez zdecydowaną większość czasu Sokół prowadził, niekiedy wyraźnie (17:11). Zespół z naszego regionu roztrwonił jednak zaliczkę (19:19). Od tego momentu doszło do zaciętej rywalizacji, zakończonej grą na przewagi. Lepiej poradziły sobie podopieczne Dawida Michora, przedłużając pojedynek. „Rysice” nie pozwoliły sobie na kolejne straty, przekonująco triumfując w czwartym secie.



KS DevelopRes Rzeszów – Sokół & Hagric Mogilno 3:1 (25:23, 25:17, 26:28, 25:16)