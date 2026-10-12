Zderzenie auta z tramwajem w bydgoskim Fordonie. Jedna osoba zabrana do szpitala [aktualizacja/zdjęcia]

Do wypadku doszło przed godz. 20:00 u zbiegu ulic Andersa-Golloba na fordońskim osiedlu Bajka. Ranny został kierowca osobówki.

21-letni kierowca trafił do szpitala po zderzeniu jego auta z tramwajem w bydgoskim Fordonie. Do zdarzenia doszło około 19.45.



Jak przekazał Polskiemu radiu PiK policja, kierowca forda chciał skręcić z ulicy Andersa w Golloba. Nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi nr 11.

Poszkodowanego karetka zabrała do szpitala. Młody człowiek był trzeźwy. Z powodu zablokowania torowiska tramwaje nr 3,5,10 i 11 z centrum jeździły do Pętli Przylesie. Teraz ruch już został przywrócony.





Więcej informacji wkrótce.

Ruch tramwajowy został wstrzymany, a trasa linii jadących w kierunku centrum jest tymczasowo skrócona do pętli Przylesie.