Wypadek na torach w Fordonie/fot. Tomasz Stelmach
Bydgoszcz

Zderzenie auta z tramwajem w bydgoskim Fordonie. Jedna osoba zabrana do szpitala [aktualizacja/zdjęcia]

Wypadek na torach w Fordonie/fot. Tomasz Stelmach
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Do wypadku doszło przed godz. 20:00 u zbiegu ulic Andersa-Golloba na fordońskim osiedlu Bajka. Ranny został kierowca osobówki.

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21-letni kierowca trafił do szpitala po zderzeniu jego auta z tramwajem w bydgoskim Fordonie. Do zdarzenia doszło około 19.45.

Jak przekazał Polskiemu radiu PiK policja, kierowca forda chciał skręcić z ulicy Andersa w Golloba. Nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi nr 11.
Poszkodowanego karetka zabrała do szpitala. Młody człowiek był trzeźwy. Z powodu zablokowania torowiska tramwaje nr 3,5,10 i 11 z centrum jeździły do Pętli Przylesie. Teraz ruch już został przywrócony.


Ruch tramwajowy został wstrzymany, a trasa linii jadących w kierunku centrum jest tymczasowo skrócona do pętli Przylesie.

  • Więcej informacji wkrótce.

Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: wypadektramwajsamochódtoryFordonBydgoszcz
Wypadek na torach w Fordonie/fot. Tomasz Stelmach Wypadek na torach w Fordonie/fot. Dorota Witt Wypadek na torach w Fordonie/fot. Tomasz Stelmach Wypadek na torach w Fordonie/fot. Dorota Witt Wypadek na torach w Fordonie/fot. Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian 501337500
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