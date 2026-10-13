Patrole przed kujawsko-pomorskimi szkołami. Wojewoda: Policja to nie firma ochroniarska [Rozmowa Dnia]

Jak walczyć z dezinformacją i poprawić bezpieczeństwo w kujawsko-pomorskich szkołach? Mówili o tym w „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel i komendant wojewódzki policji nadinsp. Jakub Gorczyński.
- Sytuacja jest na tyle opanowana, że zgłoszeń dotyczących niepokojących zachowań młodych ludzi w stosunku do kolegów czy nauczycieli jest mniej - zaznacza komendant wojewódzki policji nadinsp. Jakub Gorczyński.
W piątek (9 października) zgłoszeń dotyczących gróźb rozsyłanych przez dzieci w internecie było w regionie ok. 100, w poniedziałek kilkanaście.
Patrole rotujące przed kujawsko-pomorskimi szkołami
Zauważa, że jako społeczeństwo musimy nauczyć się rozpoznawać dezinformację, a tylko korzystanie ze sprawdzonych źródeł (m.in. rządowych stron internetowych) pozwoli uniknąć paniki.
- Cała „Rozmowa Dnia" poniżej.
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