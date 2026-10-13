Patrole przed kujawsko-pomorskimi szkołami. Wojewoda: Policja to nie firma ochroniarska [Rozmowa Dnia]

Jak walczyć z dezinformacją i poprawić bezpieczeństwo w kujawsko-pomorskich szkołach? Mówili o tym w „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel i komendant wojewódzki policji nadinsp. Jakub Gorczyński.

Czy kujawsko-pomorskie szkoły są bezpieczne w obliczu aktów przemocy, do jakich dochodziło ostatnio w kraju?



- Sytuacja jest na tyle opanowana, że zgłoszeń dotyczących niepokojących zachowań młodych ludzi w stosunku do kolegów czy nauczycieli jest mniej - zaznacza komendant wojewódzki policji nadinsp. Jakub Gorczyński.





Zauważa, że w dużej mierze ostatnie interwencje policjantów w Kujawsko-Pomorskiem demaskowały głupie żarty uczniów, choć zdarzało się, że funkcjonariusze znajdowali w plecakach noże czy inne kuchenne narzędzia.



W piątek (9 października) zgłoszeń dotyczących gróźb rozsyłanych przez dzieci w internecie było w regionie ok. 100, w poniedziałek kilkanaście.



Patrole rotujące przed kujawsko-pomorskimi szkołami





Komendant podkreśla, że nie ma obaw, że policja skieruje całe siły do szkół, a funkcjonariuszy zabraknie w innych miejscach. Przy szkołach zorganizowane są patrole rotujące : mundurowi pojawiają się przy placówce, rozmawiają z personelem, gdy trzeba także z uczniami, a potem jadą do kolejnej szkoły. Patrole zostaną przy szkołach, tak długo, jak będzie to konieczne.

- Policja to nie firma ochroniarska. W pierwszej kolejności szkoła musi poradzić sobie z wdrożeniem i pilnowaniem procedur bezpieczeństwa, rodzice muszą prowadzić rozmowy z dziećmi. Policja jest do pomocy - mówi wojewoda Michał Sztybel.