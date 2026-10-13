Wojewoda Michał Sztybel i nadinsp. Jakub Gorczyński/fot. Bartosz Nawrocki
REGION

Patrole przed kujawsko-pomorskimi szkołami. Wojewoda: Policja to nie firma ochroniarska [Rozmowa Dnia]

Wojewoda Michał Sztybel i nadinsp. Jakub Gorczyński/fot. Bartosz Nawrocki
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Jak walczyć z dezinformacją i poprawić bezpieczeństwo w kujawsko-pomorskich szkołach? Mówili o tym w „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel i komendant wojewódzki policji nadinsp. Jakub Gorczyński.

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Czy kujawsko-pomorskie szkoły są bezpieczne w obliczu aktów przemocy, do jakich dochodziło ostatnio w kraju?

- Sytuacja jest na tyle opanowana, że zgłoszeń dotyczących niepokojących zachowań młodych ludzi w stosunku do kolegów czy nauczycieli jest mniej - zaznacza komendant wojewódzki policji nadinsp. Jakub Gorczyński.

Zauważa, że w dużej mierze ostatnie interwencje policjantów w Kujawsko-Pomorskiem demaskowały głupie żarty uczniów, choć zdarzało się, że funkcjonariusze znajdowali w plecakach noże czy inne kuchenne narzędzia.

W piątek (9 października) zgłoszeń dotyczących gróźb rozsyłanych przez dzieci w internecie było w regionie ok. 100, w poniedziałek kilkanaście.

Patrole rotujące przed kujawsko-pomorskimi szkołami

Komendant podkreśla, że nie ma obaw, że policja skieruje całe siły do szkół, a funkcjonariuszy zabraknie w innych miejscach. Przy szkołach zorganizowane są patrole rotujące: mundurowi pojawiają się przy placówce, rozmawiają z personelem, gdy trzeba także z uczniami, a potem jadą do kolejnej szkoły. Patrole zostaną przy szkołach, tak długo, jak będzie to konieczne.
- Policja to nie firma ochroniarska. W pierwszej kolejności szkoła musi poradzić sobie z wdrożeniem i pilnowaniem procedur bezpieczeństwa, rodzice muszą prowadzić rozmowy z dziećmi. Policja jest do pomocy - mówi wojewoda Michał Sztybel.

Zauważa, że jako społeczeństwo musimy nauczyć się rozpoznawać dezinformację, a tylko korzystanie ze sprawdzonych źródeł (m.in. rządowych stron internetowych) pozwoli uniknąć paniki.

„Rozmowa Dnia" z wojewoda Michałem Sztyblem i nadinsp. Jakubem Gorczyńskim
TAGI: Bezpieczeństwo w szkołachwojewoda Michał Sztybelnadinspektor Jakub GorczyńskiRozmowa Dnia
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Patrole przed kujawsko-pomorskimi szkołami. Wojewoda: Policja to nie firma ochroniarska [Rozmowa Dnia]

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