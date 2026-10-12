Banki Żywności ratując przed wyrzuceniem tony pełnowartościowych produktów, dają im „drugie życie”/fot. Mariusz Luda
Toruń

Zamiast do kosza – na stół. W tym banku walutą jest pełnowartościowe jedzenie [Temat Tygodnia]

Banki Żywności ratując przed wyrzuceniem tony pełnowartościowych produktów, dają im „drugie życie”/fot. Mariusz Luda
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W ramach Tematu Tygodnia Polskiego Radia PiK, którym jest „Świadomość żywieniowa”, przyglądamy się działalności Banków Żywności. Organizacja ta przejmuje m.in. z marketów żywność, która z półki sklepowej niebawem musi zniknąć, ale do jedzenia jeszcze się nadaje.

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Zdrowe odżywianie to nie tylko właściwy dobór składników, ale także szacunek do wyprodukowanego jedzenia. Każdy wyrzucony produkt to bezpowrotnie stracone zasoby wody, energii oraz ludzkiej pracy.

Z tym problemem walczą Banki Żywności, które ratując przed wyrzuceniem tony pełnowartościowych produktów, dają im „drugie życie”.

- Zbieramy, przyjmujemy żywność, która potencjalnie mogłaby się zmarnować, a w zasadzie ona by się zmarnowała, musiałaby być utylizowana, bo termin ważności się kończy - mówi prezes Banku Żywności w Toruniu, Jadwiga Wojciechowska.

- Tymczasem my wykorzystujemy te produkty, przekazujemy je dalej. Mamy tu na przykład dary dla fundacji pomocy samotnym matkom. Jest to żywność krótkoterminowa, którą do magazynu przywozimy codziennie i codziennie ktoś inny ją odbiera. Naszym priorytetem jest to, żeby nie marnować żywności, żeby w największych ilościach odbierać ją z sieci handlowych i przekazywać ludziom bądź organizacjom. W skali roku pozyskujemy przeszło 500 ton żywności - podaje Jadwiga Wojciechowska.

  • Odzyskana żywność trafia do najbardziej potrzebujących: osób w kryzysie, seniorów, rodzin wielodzietnych oraz placówek pomocowych. Na Kujawach i Pomorzu takich beneficjentów jest ponad 12 tysięcy.

Więcej w relacji Mariusza Ludy:

Relacja Mariusza Ludy
Gdzie: Toruń
TAGI: świadomość żywieniowatemat tygodniaPolskie Radio PiKjedzeniedietazdrowieobiadydziecikujawsko-pomorskie
Banki Żywności ratując przed wyrzuceniem tony pełnowartościowych produktów, dają im „drugie życie”/fot. Mariusz Luda Banki Żywności ratując przed wyrzuceniem tony pełnowartościowych produktów, dają im „drugie życie”/fot. Mariusz Luda Banki Żywności ratując przed wyrzuceniem tony pełnowartościowych produktów, dają im „drugie życie”/fot. Mariusz Luda
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