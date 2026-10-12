Posiedzenie komitetu d.s. powstania Pomnika Armii Krajowej w Bydgoszczy/fot. Michał Sztybel/Facebook
Bydgoszcz

Pomnik Armii Krajowej ma powstać w Bydgoszczy. Jest komitet, są wstępne lokalizacje

Posiedzenie komitetu d.s. powstania Pomnika Armii Krajowej w Bydgoszczy/fot. Michał Sztybel/Facebook
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Zgodnie z przyjętymi założeniami, postument będzie poświęcony nie tylko Armii Krajowej, ale również całemu Polskiemu Państwu Podziemnemu. Podano trzy propozycje lokalizacji: rejon kościoła przy ul. Bernardyńskiej, Park Jagiellonów przed budynkiem NOT-u lub miejsce na górnym tarasie Bydgoszczy.

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Wojewoda Kujawsko-Pomorski Michał Sztybel powołał Komitet na rzecz Budowy Pomnika Armii Krajowej w Bydgoszczy.
W jego skład weszli:

  • przedstawiciele samorządu miasta Bydgoszczy;
  • samorządu województwa kujawsko-pomorskiego;
  • Instytutu Pamięci Narodowej;
  • Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy;
  • Rady ds. Estetyki Miasta;
  • Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
  • Przewodniczącym komitetu został Ireneusz Nitkiewicz, reprezentujący Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy;
Podczas poniedziałkowego spotkania poświęconego omówiono dotychczasowe działania, założenia upamiętnienia oraz kolejne etapy realizacji inicjatywy.
Zgodnie z przyjętymi przez komitet założeniami, pomnik będzie poświęcony nie tylko Armii Krajowej, ale również całemu Polskiemu Państwu Podziemnemu. Celem jest upamiętnienie wszystkich środowisk tworzących jego struktury w czasie II wojny światowej oraz kontynuujących działalność po jej zakończeniu.

Rozpoczęto także rozmowy na temat potencjalnej lokalizacji pomnika. Wstępnie wskazano rejon kościoła garnizonowego przy ul. Bernardyńskiej i pomnika Powstańców Wielkopolskich, a także Park Jagiellonów przed budynkiem NOT przy ul. Jagiellońskiej. Zgłoszono również propozycję lokalizacji na bydgoskich wzgórzach.

Kolejnym krokiem będzie wypracowanie propozycji lokalizacji, które zostaną poddane konsultacjom społecznym. Ostateczny wybór miejsca będzie wymagał akceptacji Rady Miasta Bydgoszczy.

Wojewoda podkreślił, że obecny etap prac jest czasem otwartej dyskusji publicznej. Osoby i środowiska zainteresowane inicjatywą mogą zgłaszać własne propozycje i uwagi, zanim warianty lokalizacji zostaną przedstawione mieszkańcom do konsultacji.



  • Ostateczny kształt pomnika zostanie wyłoniony w drodze konkursu.
  • Wojewoda poinformował o przeprowadzonych wstępnych rozmowach z Ministerstwem Obrony Narodowej dotyczących możliwości współfinansowania budowy pomnika.
  • Deklaracje wsparcia i współfinansowania przedsięwzięcia złożyły również samorząd województwa kujawsko-pomorskiego oraz miasto Bydgoszcz.
  • Inicjatywa jest odpowiedzią na postulat Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Bydgoszcz, podpisany m.in. przez śp. płk Urszulę Tauer, ps. „Ala”.

Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: pomnikArmia Krajowakomitetwojewodakujawsko-pomorskie
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