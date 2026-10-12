Jak zapobiec przemocy w domu i wśród rówieśników? O tym eksperci dyskutowali w Grudziądzu

Przemoc rówieśnicza i domowa oraz rola rodziców w wychowaniu dziecka to główne tematy sympozjum o bezpieczeństwie w rodzinie i szkole zorganizowane w Grudziądzu.

Dyskusja ekspertów zbiegła się z tragicznymi wydarzeniami sprzed kilku dni w polskich szkołach i atakach nożowników.



- Te dzieciaki, które dopuściły się tych dramatycznych wydarzeń, też są ofiarami. Jednak już wiemy, że one też doświadczyły przemocy w swoim życiu rodzinnym, więc przemoc rodzi przemoc. Dorośli ogarnijcie się, zauważcie, rozmawiajcie, nie bądźcie tacy zadowoleni, kiedy wasze dziecko siedzi w pokoju i mówicie: „Ale fajnie, on jest grzeczny, on siedzi w pokoju, on nigdzie nie chodzi, nie ćpa, nie pije, on tylko siedzi w pokoju i jest grzeczny". A my nie wiemy, co do końca to dziecko w tym pokoju robi w samotności, w ciszy - wskazuje Maria Janowska, wojewódzka konsultantka kampanii Dzieciństwo bez przemocy.



- Tak jak kiedyś dzieci bawiły się na podwórku, na trzepaku i rodzice uważali, czy nie dzieje im się tam krzywda, w szczególności fizyczna, tak teraz internet, otoczenie jest takim podwórkiem współczesności i rodzice też muszą być bardzo uważni - dodaje Danuta Szaciłowska, sędzia w stanie spoczynku.



Konferencja odbywa się w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Dzieciństwo Bez Przemocy zainaugurowanej w Warszawie 4 października.